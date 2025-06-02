Общество

Деловой климат в регионе, ход строительства технопарка и адресные вопросы обсудили единороссы на встрече с губернатором

Традиционные встречи парламентских фракций с губернатором прошли в Собрании. Ежегодно перед выступлением на сессии с отчётом о деятельности областного правительства Михаил Ведерников обсуждает с депутатами основные аспекты развития региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фотографии: пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов

Консультации губернатора с парламентариями начались разговором с однопартийцами. Выступая перед коллегами из «Единой России», Михаил Ведерников поблагодарил депутатов самой многочисленной фракции за совместную работу и включённость в общее дело. В разговоре губернатор предложил уделить основное внимание существующим сложностям и проблемам, очень кратко остановившись на достижениях региона.

«Самое главное – мы сохранили положительную тенденцию. В 2024 году мы снова «приросли» к 2023-му, несмотря на снижение безвозмездных поступлений из федерального бюджета, несмотря на федеральные изменения по консолидированным группам налогоплательщиков. Важно, что основной драйвер роста, как и в прошлом году, – собственные налоговые и неналоговые доходы. Они выросли на 4,6 млрд рублей», - обозначил ключевые моменты глава региона.

Губернатор также озвучил, что госдолг Псковской области сейчас находится на самом низком уровне с 2017 года, индекс развития промышленности выше среднероссийского, а индекс развития сельского хозяйства – самый высокий в стране.

Более подробные цифры финансовых параметров парламентариям доложила вице-губернатор Татьяна Баринова, а затем участники встречи перешли к формату «вопрос-ответ».

Руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, предваряя свой вопрос, поблагодарил губернатора за принятое решение о бесплатном проезде для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и малолетних узников, а затем спросил о степени готовности технопарка, который обещали ввести в эксплуатацию этой весной.

Михаил Ведерников ответил, что объект готов на 72%, признав, что уложиться в первоначальные сроки не удалось. «Причина абсолютно объективная. Серьёзно пришлось перепроектировать, потому что возникла необходимость заменить импортное оборудование, которое физически не ввезти в Российскую Федерацию, на отечественные аналоги. Плюс удорожание объекта», - объяснил губернатор и обозначил новые сроки ввода технопарка, согласованные с Минприроды России, – до конца 2025 года.

Вице-спикер Игорь Дитрих также начал своё выступление с положительных моментов, связанных с расширением региональных мер поддержки медицинских работников, в том числе, увеличением размера компенсации врачам за найм жилого помещения. Затем он проинформировал губернатора о конкретных врачебных семьях, у которых есть неразрешённые вопросы со служебными квартирами. Михаил Ведерников заверил, что разберётся в проблеме. «Странно, что такие ситуации возникают, потому что это важный момент, для того, чтобы люди оставались в нашей системе здравоохранения», - прокомментировал обращение депутата губернатор.

Вопрос Виктора Антонова также касался адресной проблемы семьи из Пыталовского района. «Не так много семей, где все дети на фронте, но речь не о них, а о родителях, которые живут на хуторе, и туда нет дороги», - обратился к губернатору парламентарий. Михаил Ведерников сказал, что разбитый участок грунтовой дороги будет приведён в нормативное состояние. Он также посоветовал пользоваться возможностями адресной поддержки участников СВО и их близких через фонд «Защитники Отечества».

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов поднял тему, связанную с изменением лимитов потребления электроэнергии и ростом платежей для некоторых категорий граждан. Михаил Ведерников признал, что в этом вопросе регион «зажат» федеральными нормативами, но в диапазоне областного влияния меры принимаются.

Вице-спикер Виктор Остренко спросил у губернатора, планируется ли сокращение малокомплектных школ. В ответ глава региона сказал, что такой задачи нет, но, если это и происходит, то только в тех случаях, когда здание малокомплектной школы объективно непригодно для обучения детей, а поблизости есть достойная альтернатива.

В заключение выступил председатель областного Собрания Александр Котов. Спикер поблагодарил губернатора за совместную работу и готовность к обсуждению самых острых вопросов, а также руководителей исполнительных органов за эффективное взаимодействие. «Этот рабочий процесс, как правило, закулисный, но эта совместная работа очень важная, потому что именно она приводит к нужным решениям и результатам», - отметил спикер и подчеркнул, что рост собственных доходов наглядно свидетельствует о развитии региональной экономики, несмотря на сокращение федеральной финансовой поддержки.

«Мы должны сосредоточиться на том, чтобы использовать любую возможность для увеличения собственной налоговой базы. Это означает, что в любом муниципалитете мы должны уделять первостепенное внимание людям, которые готовы заняться предпринимательством или хотят открыть новое производство, и тем, кто уже работает и обращается за помощью. Мы должны создать такие условия, чтобы деловой и инвестиционный климат в Псковской области был одним из самых благоприятных», - обозначил перспективы развития Александр Котов.

Также спикер призвал в следующем году уделить особое внимание муниципальным предприятиям ЖКХ, проведя их реформирование для сокращения копившейся годами долговой нагрузки и оптимизации работы. «Чтобы у них появилась финансовая стабильность на горизонте», - лаконично обозначил конкретную цель Александр Котов. Резюмируя, руководитель законодательного органа подчеркнул, что положительные результаты развития региона достигаются только командной работой губернатора, правительства и депутатов. Губернатор поддержал предложения Александра Котова.

Полный отчёт о деятельности областного правительства Михаил Ведерников представит 3 июня на сессии областного Собрания депутатов.