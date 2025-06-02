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Общество

Деловой климат в регионе, ход строительства технопарка и адресные вопросы обсудили единороссы на встрече с губернатором

02.06.2025 20:56|ПсковКомментариев: 0

Традиционные встречи парламентских фракций с губернатором прошли в Собрании. Ежегодно перед выступлением на сессии с отчётом о деятельности областного правительства Михаил Ведерников обсуждает с депутатами основные аспекты развития региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания. 

Фотографии: пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов

Консультации губернатора с парламентариями начались разговором с однопартийцами. Выступая перед коллегами из «Единой России», Михаил Ведерников поблагодарил депутатов самой многочисленной фракции за совместную работу и включённость в общее дело. В разговоре губернатор предложил уделить основное внимание существующим сложностям и проблемам, очень кратко остановившись на достижениях региона.

«Самое главное – мы сохранили положительную тенденцию. В 2024 году мы снова «приросли» к 2023-му, несмотря на снижение безвозмездных поступлений из федерального бюджета, несмотря на федеральные изменения по консолидированным группам налогоплательщиков. Важно, что основной драйвер роста, как и в прошлом году, – собственные налоговые и неналоговые доходы. Они выросли на 4,6 млрд рублей», - обозначил ключевые моменты глава региона.

Губернатор также озвучил, что госдолг Псковской области сейчас находится на самом низком уровне с 2017 года, индекс развития промышленности выше среднероссийского, а индекс развития сельского хозяйства – самый высокий в стране.

Более подробные цифры финансовых параметров парламентариям доложила вице-губернатор Татьяна Баринова, а затем участники встречи перешли к формату «вопрос-ответ».

Руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, предваряя свой вопрос, поблагодарил губернатора за принятое решение о бесплатном проезде для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и малолетних узников, а затем спросил о степени готовности технопарка, который обещали ввести в эксплуатацию этой весной.

Михаил Ведерников ответил, что объект готов на 72%, признав, что уложиться в первоначальные сроки не удалось. «Причина абсолютно объективная. Серьёзно пришлось перепроектировать, потому что возникла необходимость заменить импортное оборудование, которое физически не ввезти в Российскую Федерацию, на отечественные аналоги. Плюс удорожание объекта», - объяснил губернатор и обозначил новые сроки ввода технопарка, согласованные с Минприроды России, – до конца 2025 года.

Вице-спикер Игорь Дитрих также начал своё выступление с положительных моментов, связанных с расширением региональных мер поддержки медицинских работников, в том числе, увеличением размера компенсации врачам за найм жилого помещения. Затем он проинформировал губернатора о конкретных врачебных семьях, у которых есть неразрешённые вопросы со служебными квартирами. Михаил Ведерников заверил, что разберётся в проблеме. «Странно, что такие ситуации возникают, потому что это важный момент, для того, чтобы люди оставались в нашей системе здравоохранения», - прокомментировал обращение депутата губернатор.

Вопрос Виктора Антонова также касался адресной проблемы семьи из Пыталовского района. «Не так много семей, где все дети на фронте, но речь не о них, а о родителях, которые живут на хуторе, и туда нет дороги», - обратился к губернатору парламентарий. Михаил Ведерников сказал, что разбитый участок грунтовой дороги будет приведён в нормативное состояние. Он также посоветовал пользоваться возможностями адресной поддержки участников СВО и их близких через фонд «Защитники Отечества».

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов поднял тему, связанную с изменением лимитов потребления электроэнергии и ростом платежей для некоторых категорий граждан. Михаил Ведерников признал, что в этом вопросе регион «зажат» федеральными нормативами, но в диапазоне областного влияния меры принимаются.

Вице-спикер Виктор Остренко спросил у губернатора, планируется ли сокращение малокомплектных школ. В ответ глава региона сказал, что такой задачи нет, но, если это и происходит, то только в тех случаях, когда здание малокомплектной школы объективно непригодно для обучения детей, а поблизости есть достойная альтернатива.

В заключение выступил председатель областного Собрания Александр Котов. Спикер поблагодарил губернатора за совместную работу и готовность к обсуждению самых острых вопросов, а также руководителей исполнительных органов за эффективное взаимодействие. «Этот рабочий процесс, как правило, закулисный, но эта совместная работа очень важная, потому что именно она приводит к нужным решениям и результатам», - отметил спикер и подчеркнул, что рост собственных доходов наглядно свидетельствует о развитии региональной экономики, несмотря на сокращение федеральной финансовой поддержки.

«Мы должны сосредоточиться на том, чтобы использовать любую возможность для увеличения собственной налоговой базы. Это означает, что в любом муниципалитете мы должны уделять первостепенное внимание людям, которые готовы заняться предпринимательством или хотят открыть новое производство, и тем, кто уже работает и обращается за помощью. Мы должны создать такие условия, чтобы деловой и инвестиционный климат в Псковской области был одним из самых благоприятных», - обозначил перспективы развития Александр Котов.

Также спикер призвал в следующем году уделить особое внимание муниципальным предприятиям ЖКХ, проведя их реформирование для сокращения копившейся годами долговой нагрузки и оптимизации работы. «Чтобы у них появилась финансовая стабильность на горизонте», - лаконично обозначил конкретную цель Александр Котов. Резюмируя, руководитель законодательного органа подчеркнул, что положительные результаты развития региона достигаются только командной работой губернатора, правительства и депутатов. Губернатор поддержал предложения Александра Котова.

 

Полный отчёт о деятельности областного правительства Михаил Ведерников представит 3 июня на сессии областного Собрания депутатов.

Пресс-портрет
Антонов Виктор Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Баринова Татьяна Алексеевна
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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