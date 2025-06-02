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Общество

«Потягнем за Отечество!»: Герои Советского Союза Маншук Маметова и Алия Молдагулова

03.06.2025 17:05|ПсковКомментариев: 0

В эфире радиостанции «ПЛН FM» и на сайте Псковской Ленты Новостей продолжается историко-просветительский проект автономной некоммерческой организации всестороннего развития молодежи «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!». Его основная задача - в интересной, современной и доступной форме донести информацию о биографиях видных полководцев и государственников, защитников земли Псковской разных времен и национальностей и их вкладе в защиту и укрепление России. Сегодня мы расскажем о героях Великой Отечественной войны Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой. Одна, раненая, в одиночку уничтожила 70 немецких солдат из пулемета. На счету второй - 18 летнего снайпера - 78 убитых фашистов. Обе похоронены на территории Псковской области. Обеим дочерям казахского народа было присвоено присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

 

В ауле Жиеккум Уральской губернии (теперь это Западно-Казахстанская область) в семье крестьянина родилась девочка, которую назвали Мансия. Это случилось 23 октября 1922-го, в тяжелый период после гражданской войны. Отец девочки тяжело болел, мать из-за голода трудно перенесла беременность и роды. Мансию предполагали отдать в дом дедушки. Но приехавшие погостить к родителям брат отца Ахмет и его жена Амина Маметовы взяли девочку в свою семью. Так в 5 лет она была удочерена и обрела новый дом.

Приемные родители тогда жили в Уральске. Ахмет Маметов был главным врачом в городе, Амина — учительницей. Своих детей у них не было, и они воспитывали Мансию в любви. Веселую и озорную девочку с блестящими темными глазами ласково называли «моншагым» — «бусинка», «жемчужина». У малышки получалось «Маншук» — так и стали называть ее все, так записали и в документах.  

Памятник Маншук Маметовой в Невеле. Фото: правительство Псковской области

Ради хорошего образования дочери Маметовы переехали в Алма-Ату. Девочка оправдывала их надежды: хорошо училась в образцовой школе; окончила рабфак при медицинском институте и стала студенткой; перед войной успела пройти два курса мединститута. Студентка, наряду с учебой, работала — устроилась секретарем одного из руководителей Совнаркома КазССР. Но с началом войны просилась на фронт, целый год штурмовала военкомат и писала трогательные заявления. В них девушка указывала, что нет у нее ни старших братьев, ни сестер, которые могли бы воевать, поэтому она просится сама бить фашистов. Наконец в сентябре 1942-го ее взяли писарем в штаб 100-й стрелковой бригады, которая, в основном, состояла из казахов.  

Принимая воинскую присягу, она сказала: «Я дочь казахского народа. На фронт пришла добровольно. Клянусь казахскому народу, что рука об руку с русскими, украинцами, белорусами, киргизами, узбеками и другими братьями и сестрами буду беспощадно мстить фашистам за все зверства и злодеяния. Клянусь сражаться до последней капли крови!».

Вскоре девушку, учившуюся до войны на врача, перевели в полевой госпиталь медсестрой. Однажды, перевязывая раненого, Маншук пришлось взяться за пулемет, чтобы остановить приблизившихся к ним врагов. После этого девушкой завладела одна мысль — стать пулеметчицей! Сначала она изучала конструкцию оружия самостоятельно по инструкции, затем ее направили на специальные курсы пулеметчиков. Не испугала ее ни мужская «специальность», ни вес пулемета в 40 кг. После курсов Маншук Маметова была назначена в строевую часть командиром пулеметного расчета. Грамотную девушку избрали комсоргом батальона, общительная, она умела ладить с бойцами. 

Тяжелые бои вела их воинская часть в Псковской области в октябре 1943-го. Бой 15 октября стал героическим и последним для Маншук. В тот день на Калининском фронте шли тяжелые бои за город Невель. Немцы стянули к нему много сил. Уже на окраинах города 15 октября 1943-го они непрерывно контратаковали советские части, чтобы остановить их продвижение. Пулеметный расчет Маншук Маметовой закрепился на выгодной позиции: с нее было удобно останавливать атаки врага; когда нашим частям приходилось отходить, их отступление прикрывал пулеметный огонь. Пулеметы мешали немецким атакам. Они решили уничтожить расчеты и накрыли позицию минометным огнем. Бойцы двух расчетов погибли, был убит и помощник Маншук, осталась на позиции она одна. 

Очевидец боя вспоминал:
Враги наступали с двух сторон. Девушка металась поочередно между тремя пулеметами, в одиночку отбивала атаки. Тогда на пулеметный расчет опять обрушили огонь минометов. Осколок тяжело ранил Маншук в голову, на какое-то время она потеряла сознание. А когда очнулась, враги были совсем рядом. У нее хватило сил опять взяться за гашетку пулемета и открыть огонь в упор по врагу.  Бойцы из подошедшего подкрепления отважную девушку нашли убитой. Ее пальцы смертельно сжимали гашетку пулемета, в ленте которого уже не было ни одного патрона. Она вела бой до последнего вздоха, а вокруг лежали тела 72 убитых ею фашистов. 

Через неделю ей бы исполнился 21 год.

Старший сержант Маметова Маншук Жиенгалиевна удостоена звания Героя Советского Союза 1 марта 1944 года (посмертно).

Схожа с судьбой Маншук жизнь другой отважной казахской девушки.  Зимой 1944 года героически погибла на том же фронте, на Псковщине, 18-летняя Алия Молдагулова.  

Легендарная девушка-снайпер из Казахстана родилась 25 октября 1925 года в Хобдинском районе Актюбинской области. С детства она отличалась от своих сверстниц упрямым и бойцовским характером. 

Ещё ребёнком потеряла маму. Отец жил отдельно. Девочку отдали на воспитание к бабушке, в семью дяди по материнской линии.
В 1935 году семья перебралась в Москву, затем в Ленинград. Осенью 1939 года 14-летняя Алия поступает в школу-интернат. Приближается 1941 год. Война врывается в жизнь юной девочки стремительно и бесповоротно.

Семья дяди эвакуируется, Алия остается в городе на Неве. Из-за начавшейся блокады интернатовцев вскоре вывозят из осажденного Ленинграда в Ярославскую область. Вскоре девочка подает заявление с просьбой отправить её на фронт.

Памятник Алие Молдагуловой в Новосокольниках. Фото: pskoviana.ru

С 21 декабря 1942 года начинается ее фронтовая биография. Выпускница первого набора Центральной женской школы снайперской подготовки принимает военную присягу 23 февраля 1943 года. Ее уговаривали остаться в школе и обучать других курсантов, но Алия рвалась на фронт. Она попала в роту, которую однополчане шутливо прозвали «ротой карандашиков» - девушки-снайперы в ней подобрались все небольшого роста.

«В наш батальон прибыло несколько девушек-снайперов. И скоро о них пошла слава как о бесстрашных боевых стрелках. Особенно тогда отличилась Алия своей меткой стрельбой по фашистам. Она била безошибочно, и на ее счету было много убитых немцев. Часто мы видели, как она уходила за передовую линию охотиться на немцев», – из воспоминаний разведчика 54-ой отдельной стрелковой бригады. 

В боях за село Казачиха Псковской области во время шквального огня погибает командир. Алия со словами «За Родину! Вперед!» подняла и повела за собой роту солдат, которые уже через мгновение ворвались в траншеи врага. Ранение осколком мины в живот, разбитый оптический прицел снайперской винтовки – результат того смертельного для многих из ее однополчан марш-броска. Со слезами на глазах мужчины разведроты перенесли свою любимицу в находящийся неподалеку от линии огня сарай. По одной из версий Алию  повезли в госпиталь, и по дороге она умерла. По другой версии в сарай попал немецкий снаряд, и все в нем погибли от взрыва.

Алия Молдагулова провела на передовой всего 8 месяцев. Успев за это время уничтожить 78 (по другим данным более 100) немецких солдат и офицеров. 14 января 1944 года стал последним днем жизни Алии Молдагуловой. Ей было всего 19 лет. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза.

Подвиг юных девушек-казашек вдохновляет творцов — поэты, кинематографисты, скульпторы создают их образ в своих произведениях. Теперь в бронзе приходят к современникам Маншук Маметова — памятник установлен в городе Невель, который она освобождала, и на малой родине — в Уральске. В Новосокольниках установлен памятник Алие Молдагуловой.

В центре Алматы находится монумент Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой. В Уральске есть новый памятник, посвященный трем прославленным дочерям казахского народа: Хиуазе Доспановой, Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой. Именем юных героинь названы школы, лицеи, улицы многих городов России и Казахстана.  Их имена присвоены аэропортам Уральска и Актобе. А в окрестностях Алматы одна из горных вершин названа именем Маншук Маметовой.  

Историко-просветительский проект «Потягнем за Отечество!», инициатором которого выступила автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности», реализуется при поддержке правительства Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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