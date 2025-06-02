Общество

Андрей Ермаков: Важнейший элемент работы с семьями — формирование доверия к школе

Важнейший элемент информационно-просветительской деятельности среди семей — формирование доверия к школе. Как передает корреспондент корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, выступая на «парламентском часе» на 45-й сессии Псковского областного Собрания 3 июня.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Мы выстроили целую систему взаимодействия с семьёй через школьные службы медиации, родительские комитеты. В 2024 году при комитете по образованию Псковской области сформирован региональный родительский комитет», - напомнил он.

По его словам, взаимодействие школы и родительского сообщества происходит по различным вопросам: информированность родителей об индивидуальных особенностях и потребностях ребенка, развитие культуры уважения к интересам и предпочтениям подростков при выборе направления обучения, ознакомление с особенностями оценочных процедур.

«Результатом проведенной работы стало повышение активной роли родительского сообщества в деятельности образовательных организаций. Школьные родительские комитеты совместно с администрацией образовательных организаций принимают участие в различных социально-значимых проектах», - отметил Андрей Ермаков.