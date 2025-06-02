На территории Псковской области функционирует 122 профильных класса. Как передает корреспондент корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, выступая на «парламентском часе» на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 3 июня.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
По его словам, особое внимание в профильном обучение уделяется профессиям, имеющие большой кадровый дефицит для экономики региона. Среди профильных классов есть аграрные, инженерные, медицинские, педагогические.
«На территории региона работа по формированию педагогического кадрового резерва с 2023 года ведется через создание профильных классов психолого-педагогической направленности. В первый год реализации открыто 10 классов в 6 муниципальных образованиях. По состоянию на 2024/2025 учебный год, количество функционирующих в регионе классов психолого-педагогической направленности достигло 22, при этом они действуют на базе образовательных организаций 9 муниципальных образований», - рассказал Андрей Ермаков.
Также, по его словам, профильное обучение позволяет минимизировать объём универсальных предметов, давая больше времени углубляться в интересующие дисциплины. «Система профильной специализации способствует более глубокому погружению в профильные предметы. Такой подход способствует сокращению общей учебной нагрузки», - сказал он.