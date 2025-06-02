Общество

На территории Псковской области функционирует 122 профильных класса

На территории Псковской области функционирует 122 профильных класса. Как передает корреспондент корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, выступая на «парламентском часе» на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 3 июня.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

По его словам, особое внимание в профильном обучение уделяется профессиям, имеющие большой кадровый дефицит для экономики региона. Среди профильных классов есть аграрные, инженерные, медицинские, педагогические.

«На территории региона работа по формированию педагогического кадрового резерва с 2023 года ведется через создание профильных классов психолого-педагогической направленности. В первый год реализации открыто 10 классов в 6 муниципальных образованиях. По состоянию на 2024/2025 учебный год, количество функционирующих в регионе классов психолого-педагогической направленности достигло 22, при этом они действуют на базе образовательных организаций 9 муниципальных образований», - рассказал Андрей Ермаков.

Также, по его словам, профильное обучение позволяет минимизировать объём универсальных предметов, давая больше времени углубляться в интересующие дисциплины. «Система профильной специализации способствует более глубокому погружению в профильные предметы. Такой подход способствует сокращению общей учебной нагрузки», - сказал он.