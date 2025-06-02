Общество

Средняя зарплата педагогов Псковской области выросла на 15% в 2025 году

Средний показатель заработной платы педагогических работников Псковской области вырос с 35 тысяч 668 рублей в 2023 году до 45 тысяч 494 рублей в этом году. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, выступая на «парламентском часе» на 45-й сессии Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

Он напомнил, что, согласно указу президента РФ, уровень средней заработной платы педагогических работников должен быть доведен до средней заработной платы в соответствующем регионе. В Псковской области такой показатель в 2025 году составил 43 219 рублей. Фактический показатель средней зарплаты учителя в регионе в текущем году - 45 494 рубля, рост на 15,06%.

Андрей Ермаков подчеркнул, что повышение зарплаты педагогических работников — важный инструмент для возвращения квалифицированных кадров в школу, и система образования эту работу ведет.