Общество

Александр Котов об отчете правительства, проблемах образования и нелегальных экскурсоводах

45-я сессия Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва состоялась 3 июня. Депутаты заслушали отчёт о работе правительства в 2024 году, приняли ряд важных законопроектов, парламентский час был посвящен изменениям в системе среднего образования на региональном и федеральном уровнях. Подробнее об итогах в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал спикер регионального парламента Александр Котов.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

— Александр Алексеевич, сегодня депутаты заслушали отчёт о работе правительства. Удовлетворены ли вы качеством работы? Каким сферам, по вашему мнению, стоит уделять больше внимания?

— Цифры, представленные губернатором в рамках отчета о деятельности правительства за 2024 год, свидетельствуют о том, что наш регион устойчиво и динамично развивается по всем направлениям. Я бы хотел отметить, что у нас ежегодно, а в прошлом году, может быть, даже гораздо более высокими темпами растут собственные доходы, налоговые и неналоговые. Это свидетельствует о том, что экономика Псковского области развивается. В частности, большой рост у налога на доходы физических лиц.

Регион успешно реализует национальные проекты, государственные программы. Губернатор умело выстраивает работу правительства Псковской области с профильными министерствами, чтобы в полной мере задействовать инструменты, которые предоставлены регионам для привлечения федеральных средств. Мы эффективно работаем над их освоением. Почему я говорю «мы»? Потому что губернатор в своем отчете подчеркнул совместную работу его, как губернатора, правительства, органов исполнительной власти области и депутатов Псковского областного Собрания. Освоение близко к 100%. С одной стороны, это говорит о том, что мы используем привлеченные федеральные средства на решение самых насущных проблем в регионе. А с другой стороны, высокий процент освоения свидетельствует о том, что мы в будущем можем рассчитывать на получение дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета.

Еще один момент, который я хотел бы отметить: в условиях достаточно ограниченных финансовых возможностей нашего бюджета губернатор четко выстраивает работу по определению приоритетов. Мы должны уметь выделять главное, самое важное на сегодняшний день. Эта работа тоже очень грамотно строится.

Конечно, хотел бы поблагодарить губернатора за четко выстроенную работу с депутатами Псковского областного Собрания. Понятно, что в рамках отчета о деятельности правительства мы рассматривали вопрос на нашем общем совместном заседании. Но в то же время губернатор открыт для общения в рабочем режиме. Мы часто встречаемся, обсуждаем текущие вопросы, у депутатов есть возможность транслировать то, что им доносят граждане, наши избиратели в избирательных округах. И это такая конструктивная, совместная, можно сказать, каждодневная работа приводит к тому, что мы находим решение всех проблем, которые сегодня наиболее остро стоят для наших граждан. Я думаю, что именно от совместной командной работы зависит результат.

— Сегодняшний парламентский час был посвящен тебе образования. Как вы оцениваете развитие образования в области? Какие остались болезненные точки?

— Группа депутатов выступила с предложением провести парламентский час по теме образования. Наверное, ни для кого не секрет, что большое количество проблем сейчас накопилось в образовании. И это касается не только нашей Псковской области, нашего региона. Это, в общем-то, проблема, которая характерна для всей страны. Среди них можно отметить те, которые на слуху — это большая нагрузка на учеников. Кстати, я впервые узнал о статистике:13-14 часов ежедневной нагрузки, это, мягко скажем, многовато. Это большая нагрузка на учителей, потому что приходится из-за дефицита кадров совмещать ставки. Это низкая зарплата педагогических работников. Об этом мы давно говорим и очень рассчитываем на то, что будет найдено эффективное решение этой проблемы.

Сегодня мы услышали о том, что на федеральном уровне по поручению председателя правительства РФ разрабатывается стратегия развития образования на долгосрочную перспективу. И для подготовки этой стратегии предполагается привлечь все заинтересованные стороны, чтобы свои предложения озвучил родительский комитет, педагоги. Наверное, позицию школьников тоже стоит учесть. Чем больше будет вовлечено в этот процесс заинтересованных людей и должностных лиц, чем больше будет представлено предложений, тем качественнее будет эта стратегия.

Мы сегодня видим, что наш комитет по образованию все проблемы четко видит, понимает необходимость их решения, делает все возможное на нашем региональном уровне. Все, что зависит от органов власти Псковской области, было сделано своевременно. Я думаю, что нам предстоит тяжелая, кропотливая работа, и мы, депутаты Псковского областного Собрания, обязательно будем принимать участие.

— Комитеты становятся министерствами. Нам поступает множество вопросов, зачем это делать и как это отразится на жителях области?

— Хочу сразу сказать, что на жителей это никак не повлияет. Это внутренняя организационная «кухня», поскольку были внесены соответствующие изменения в федеральный закон. Мы и администрацию Псковской области не так давно переименовали в правительство. У нас есть по образу и подобию организации работы федеральных органов власти губернатор, правительство Псковской области, а теперь, соответственно, в составе правительства будут министерства. На гражданах это никак не отразится, еще раз повторю. Задача стоит упорядочить эту структуру, если есть правительство, значит, должны быть и министерства. И важно, чтобы в регионах структура была аналогична. Надо выстраивать отношения с федеральными органами государственной власти.

— Депутаты обсудили изменения в федеральный закон «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации», которые касаются деятельности экскурсоводов. Это законодательная инициатива Псковского областного Собрания. Расскажите, что стало триггером для появления такого законопроекта?

— Это вопрос, который обсуждался на заседании комитета по культурной политике и туризму в рамках работы Парламентской Ассоциации Северо-Запада РФ. В подготовке этой законодательной инициативы принимали участие депутаты всех регионов Северо-Западного федерального округа. Вопрос о достаточно наболевшем. Очень важно, чтобы экскурсоводы были квалифицированными, чтобы они были образованными и четко разбирались в тех вопросах, по которым они проводят экскурсии. Особенно это касается города Пскова и Псковской области, потому что у нас тысячелетняя история. Сегодня события нескольких веков назад, я уже не говорю про тысячелетия, можно интерпретировать по-разному. Очень важно, чтобы эта интерпретация соответствовала научно-историческому толкованию событий. И что очень важно, чтобы экскурсоводы были не только аттестованы, но и трудоустроены или оформили самозанятость либо индивидуальное предпринимательство. Чтобы понятно было, что человек не просто получил профессию, получил право быть экскурсоводом, но и имеет официальное трудоустройство. Надеюсь, что эту законодательную инициативу поддержат коллеги из других регионов Российской Федерации, и она обретет силу закона.

Беседовала Анастасия Мишуковская