Минпромторг хочет запретить госзакупки телевизоров иностранного производства

Минпромторг России предлагает запретить закупки телевизоров иностранного производства для государственных и муниципальных нужд, следует из проекта постановления правительства, подготовленного министерством. Текст размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2024 году для государственных и муниципальных нужд было приобретено 45,794 тыс. единиц такой продукции, из которых 18,943 тыс. единиц - отечественного производства, что составляет 41,36% от общего числа приобретенной продукции. Доля закупок импортных телевизоров составила 58,64 %, пишет РИА Новости.

При этом в прошлом году отечественными предприятиями было произведено 2,5 млн телевизоров, что составило 44,6% от общего объема такой продукции на рынке.

«Таким образом, производственные мощности российских производителей телевизоров и объем их промышленного производства многократно превышают потребность государственных и муниципальных заказчиков, а также отдельных видов юридических лиц <…> в производимой продукции. Тем самым внесение изменений в постановление <…> позволит обеспечить кратный рост приобретения заказчиками продукции отечественного производства, сведения о которой содержаться в реестре российской промышленной продукции», - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что сейчас известны два основных производителя российских телевизоров - «Квант» и «Дюкс». «Тем самым усиливается роль государства в обеспечении стимулов для роста производства российских телевизоров за счет закрытия потребности государственных и муниципальных заказчиков, а также отдельных видов юридических лиц в закупке отечественной продукции путем формирования запрета на приобретение импортной продукции в отношении телевизоров», - указывается в документе.