Общество

Мемориальную доску Герою России Павлу Горбоконенко открыли в Пскове

Мемориальную доску Герою Российской Федерации гвардии майору Павлу Горбоконенко открыли в Пскове на улице Шестака, 23 сегодня, 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Павел Горбоконенко – участник специальной военной операции. 31 июля 2023 года указом президента Российской Федерации гвардии майору присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Гвардии майор Павел Горбоконенко родился 11 сентября 1987 году в Благовещенске, Амурская область.

В 2010 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского и был направлен для дальнейшего прохождения службы в 138 отдельную мотострелковую бригаду Западного военного округа.

С 2015 года проходил службу во 2-й отдельной бригаде специального назначения на различных должностях.

С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции. В ходе выполнения специальных задач на территории Украины был награжден государственными наградами: медалью Суворова и орденом Мужества.

4 июня 2023 года отряд российских военнослужащих под командованием майора Павла Горбоконенко осуществляла охрану государственной границы в районе села Новая Таволжанка Белгородской области. При проведении обхода закреплённой территории и проверки близлежащих объектов Горбоконенко вскрыл попытку перехода противником государственной границы. Передав координаты местоположения на командный пункт батальонной тактической группы, офицер вместе с вверенной ему группой вступил в бой с превосходящими силами противника. В течение часа, ведя неравный бой, оттянув силы противника на себя, майор Павел Горбоконенко обеспечил возможность атаки группы усиления во фланг вражеского подразделения. Нанесённый урон заставил противника отступить.

В ходе ведения боя огнём из стрелкового оружия и гранатомётов были уничтожены несколько боевых бронированных машин и большая часть группы боевиков. В бою офицер получил смертельное ранение.