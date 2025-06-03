Общество

МТС разработала ИИ-сервис для экомониторинга в Псковской области

МТС разработала ИИ-сервис для экомониторинга в Псковской области. Его ключевая особенность – динамическое прогнозирование негативного воздействия на окружающую среду за 48 часов от конкретных источников загрязнения и поддержка работы в интерфейсе пользователей с ограничениями по слуху. Это первая отечественная технологическая разработка с ИИ-аналитикой и машинным обучением для экологического надзора за качеством воздуха и воды. В настоящее время сервис также проходит процедуру внесения в Реестр ИИ-решений Минпромторга.

Фотография: МТС

«Система проактивного управления экологическими рисками» от МТС — программная часть МТС Экомониторинг. Программно-аппаратный комплекс решений МТС Экомониторинг позволяет проводить непрерывное наблюдение за экологической обстановкой, предотвращать и расследовать экологические нарушения, а также минимизировать финансовые и экологические риски, одновременно улучшая качество жизни и состояние окружающей среды на основе достоверных данных. МТС первой среди операторов получила лицензию на экологический мониторинг почвы и воды.

Решение объединяет Big Data-аналитику и математические вычисления. Для построения метеорологических моделей и карт концентраций загрязняющих веществ используются комбинации наиболее развитых моделей прогнозирования в научном сообществе и применяемых в практических задачах уже более 30 лет: МПРЗ (метеорологический показатель рассеивания и загрязнения приземленного воздуха ФГБУ «Гидрометцентр России»), WRF/FLEXPART и GFS/FLEXPART.

Исходными данными для математического моделирования служат данные измерительного оборудования, информация об источниках выбросов загрязняющих веществ, а также экологически значимые сведения глобального прогноза и другие параметры. В состав решения также может входить измерительное оборудование различных типов, а компоненты и функциональность кастомизируется под заказчика. Так, малогабаритные посты наблюдения за воздухом выявляют концентрации газов, частиц, температуру, давление, относительную влажность, скорость, направления ветра и другое. Аналитические буи для мониторинга воды определяют концентрацию кислорода, РН, соли, мутность, контроль нефтепродуктов, активность ионов аммония и уровень воды (разлива рек).

Система интегрирована практически со всеми российскими производителями измерительного оборудования, что позволяет быстро реализовывать проекты. Все используемое оборудование внесено в реестр средств измерений (ФГИС «АРШИН») и проходит регулярную поверку и техническое обслуживание.