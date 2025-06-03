Общество

В городском конкурсе ТОС в Пскове победили 34 проекта

В Пскове состоялся городской конкурс территориальных общественных самоуправлений (ТОС), пишет глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотография: Борис Елкин / Telegram-канал

«В этом году победителями стали 34 проекта от активных и неравнодушных псковичей. Это значит, что совсем скоро в разных уголках Пскова появятся новые детские, спортивные и контейнерные площадки, будут установлены системы видеонаблюдения и новые почтовые ящики, заменены ограждения, а также отремонтированы пешеходные дорожки и тротуары», - рассказал Борис Елкин.

На предстоящей сессии рассмотрят возможность увеличения финансирования, чтобы поддержать все одобренные проекты. Полный перечень победителей уже доступен на официальном сайте администрации Пскова.

«Благодарю всех, кто принимает активное участие в развитии города! Именно так, сообща, мы делаем Псков уютнее и комфортнее для жизни», - пишет градоначальник.