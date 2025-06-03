Общество

Могут ли родители без суда договориться об алиментах, рассказал юрист

Юрист Светлана Стрежнёва рассказала, что в силу положений статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации обязанность по содержанию своих несовершеннолетних детей лежит на обоих родителях.

Семейное законодательство регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (ст. 2 СК РФ), а граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им семейными правами (п. 1 ст. 7 СК РФ).

«В этой связи, не только суд вправе определить размер алиментов на детей, родители могут заключить в письменной форме соглашение об уплате алиментов, которое подлежит нотариальному удостоверению (ст. 100 СК РФ). Если соглашение не будет исполняться добровольно, отдельно обращаться в суд для взыскания алиментов не потребуется, достаточно будет предъявить нотариально удостоверенное соглашение к исполнению в службу судебных приставов, так как оно имеет силу исполнительного листа (ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»)», - объяснила Светлана Стрежнёва.

Юрист отметила, что по взаимному согласию сторон соглашение в любое время может быть изменено или расторгнуто, односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 101 СК РФ).

При этом необходимо учитывать, что установленный в соглашении «заниженный» размер алиментов (ниже размера алиментов, которые дети могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей) может повлечь признание соглашения недействительным (в судебном порядке).

«Если соглашение нотариально не удостоверить, то сам факт его заключения и уплата родителем средств на содержание ребенка в добровольном порядке по такому соглашению не будет являться препятствием для рассмотрения судом требования о взыскании алиментов, так как соглашение будет ничтожным (п. 3 ст. 163 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов»)», - добавила эксперт.

В отличие от судебного порядке определения алиментов, заключая соглашение, родители могут определить уплату алиментов в долях к заработку или в твердой денежной сумме с периодическими платежами либо единовременной денежной выплаты в счет уплаты алиментов за какой-то период либо до достижения ребенка 18-ти летнего возраста, пишет RuNews24.ru.

«Соглашение позволяет предусмотреть любые способы уплаты алиментов и их сочетание, в том числе, возможность предоставить какое-либо имущество в качестве алиментных обязательств, а также предусмотреть индексацию алиментов (ст.ст. 104, 105СК РФ). Фактическое исполнение алиментного соглашения лучше фиксировать документально в том случае, если денежные средства передаются получателю алиментов в наличной форме (расписка в получении денежных средств), при банковском же переводе -указывать в назначении платежа «уплата алиментов по соглашению за …месяц)», - резюмировала юрист Светлана Стрежнёва.