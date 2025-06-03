Общество

Всемирный день окружающей среды отмечают 5 июня

Всемирный день окружающей среды (англ. World Environment Day), установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.

Праздник был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/2994 от 15 декабря 1972 года). Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году (Stockholm Conference on the Human Environment), за которой последовало создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В ряде государств этот День является и профессиональным праздником — Днём эколога.

Человек — творец своей среды, которая влияет на его физическое существование и развитие. В ходе эволюции наука и техника позволили ему преобразовывать окружающую среду. Однако человечество чрезмерно эксплуатировало экосистемы: уничтожаются леса, деградируют земли, загрязняются водные экосистемы, увеличивается уровень парниковых газов, угрожая климату, пишет calend.ru.

Каждый год 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Он направлен на привлечение внимания к проблемам экологии и стимулирование действий. Традиционно проводятся мероприятия: посадка деревьев, уборка территорий, конкурсы, парады и митинги.

Тема Всемирного дня окружающей среды определяется ООН. Например, в 2022 году это было «Восстановление природы». Праздник напоминает о необходимости изменить подход к экономике и обществу, сделав их устойчивыми и справедливыми по отношению к природе. Каждый может внести свой вклад в сохранение планеты.