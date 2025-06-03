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Общество

День образования российской полиции празднуют 5 июня

05.06.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

5 июня отмечается памятная дата МВД России – День образования российской полиции. В 2018 году отмечалось 300-летие этого события.

Псковичей приглашают на службу в полицию : Псковская Лента Новостей / ПЛН

В 1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена Полицмейстерская канцелярия в составе офицеров и солдат Преображенского и Семеновского полков. На основании научных изысканий, проведенных историками-экспертами, было установлено, что (25 мая) 5 июня 1718 года Указом Петра I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной полицмейстерской канцелярии. А также был издан руководящий документ по должности – «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве.

Это событие и легло в основание сегодняшней памятной даты, которую первоначально планировалось учредить на государственном уровне – в 2016 году МВД России разработало проект указа Президента РФ «Об установлении Дня образования полиции России». Но указ подписан не был. Тогда приказом МВД России №121 от 5 марта 2018 года 5 июня было объявлено Днем образования полиции России.

В допетровское время в Московском государстве главными «органами правопорядка в регионах» были наместники, затем воеводы. Охрана порядка и безопасности в городах была возложена на городничих, а соответствующая деятельность обозначалась понятием «благочиние». Первым из русских царей, решившим создать полицию как орган охраны правопорядка, стал Петр I. К 1740 году полицейские учреждения действовали уже в 23 городах.

В период правления Екатерины II была завершена разработка полицейского устава «для поспешества доброму порядку, удобнейшего исполнения законов и для облегчения присутственных мест, по недостатку установлении до сего затрудняемых». Документ был подписан императрицей в апреле 1782 года под названием «Устав благочиния или полицейский», который не только структурировал работу полицейских, но и значительно расширил их права. Полиции было предоставлено право штрафовать правонарушителей, подвергать их аресту на 1-3 дня или до окончания определенного события (например, крестного хода), помещать в исправительный дом – до исправления, в работный дом – до возмещения ущерба, подвергать телесным наказаниям. Также Екатерина II в своем Наказе декларировала, что очень важно государству «прилично содержать» своих стражей порядка, чтобы они «не имели недостатки ни в чем». И в то же время призывала полицейских чинов проявлять «доброхотство к людям».

Важным событием в истории российской полиции стал Манифест Александра I «Об учреждении министерств», когда было создано, в том числе, и Министерство внутренних дел (МВД). В его ведении были местные административно-полицейские учреждения, сословные органы дворянства и городских сословий. В 1803 году был опубликован Указ «О средствах к исправлению полиции в городах», который наряду с «Уставом благочиния» стал основным нормативным актом, определявшим устройство, функции, компетенцию городских полицейских учреждений. Создание МВД и регулярной полиции позволило значительно улучшить состояние криминогенной обстановки в России.

Зато вторая половина 19 века ознаменовалась значительным ухудшением ситуации в стране вследствие новых политических веяний и появления революционных организаций. Экстремистски настроенные анархисты и народники подняли волну террора. Власти попытались подавить ее путем репрессий, но это только усилило конфронтацию в обществе. Начало 20 века ознаменовалось активизацией политической борьбы в России, которая выплеснулась в уголовную сферу. Нередко под революционными лозунгами грабили дома, банки и поезда обычные бандиты. В этих условиях перед полицией встала задача по более оперативному реагированию на такие преступления. А с началом Первой мировой войны важнейшей задачей министерства внутренних дел, помимо охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, стало участие в решении так называемого «продовольственного вопроса».

За 300 лет своего существования российская полиция неоднократно реформировалась, и к началу 20 века представляла собой хорошо отлаженный механизм поддержания общественного порядка и уголовного сыска, в котором работали высококвалифицированные специалисты. В России выросла целая плеяда блестящих сыщиков, чьи имена до революции были весьма известны в обществе. О Путилине, Кошко, Ланге, которые в разные годы руководили сыскной полицией Петербурга, Москвы и Одессы, и других замечательных мэтрах российского сыска писали книги и складывали легенды, пишет calend.ru.

В 1917 году 10 ноября, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция. Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года – в Министерстве внутренних дел. После вступления в силу закона «О полиции» 1 марта 2011 года «милиция» была переименована в «полицию».

Важно также отметить, что установление новой памятной даты не означает отказа от празднования Дня сотрудника органов внутренних дел, который традиционно отмечается в России 10 ноября.

«Установление новой памятной даты наряду с официальным праздником 10 ноября – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – необходимо для более глубокого изучения многовекового опыта борьбы с преступностью в России, а также будет способствовать распространению исторических знаний и сохранению положительного отечественного опыта работы полиции по охране общественного порядка и безопасности», – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Поэтому и сегодняшнюю дату можно считать профессиональным праздником сотрудников российской полиции.

К юбилейной дате приказами Министерства внутренних дел РФ были учреждены памятный юбилейный нагрудный знак МВД России «300 лет российской полиции» и памятная юбилейная медаль МВД России с одноименным названием. Центральный банк России заявил о выпуске 15 марта 2018 года памятных серебряных монет номиналом 3 рубля, 25 рублей и золотой монеты номиналом 50 рублей серии «300 лет полиции России».

3 июня 2018 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах на территории страны прошли заупокойные богослужения по сотрудникам российских правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга. 5 июня во всех регионах России прошли торжественные мероприятия, и теперь они проходят ежегодно.

Источник: Псковская Лента Новостей
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