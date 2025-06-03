Общество

Полицейские предупредили медиков псковской больницы об уловках кибермошенников

На базе Псковской областной клинической больницы прошла встреча с медицинскими работниками и пациентами, посвященная профилактике дистанционного мошенничества, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фотографии: УМВД России по Псковской области

Сотрудники полиции и представители банковских организаций обсудили с собравшимися актуальную проблему профилактики преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области капитан полиции Дмитрий Борников рассказал о таких распространенных мошеннических схемах, как обман на маркетплейсах, получение аферистами незаконного доступа к чужим банковским картам, личным кабинетам пользователей на портале «Госуслуги», а также использование социальных сетей.

Спикер призвал присутствующих быть предельно внимательными, не поддаваться на уловки мнимых сотрудников банков и сразу же информировать полицию о подобных фактах.