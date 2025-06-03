Общество

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Российский актер Константин Шелестун умер в возрасте 50 лет, сообщила пресс-служба петербургского театра НДТ.

Фото: НДТ Льва Эренбурга

«4 июня скоропостижно скончался ведущий артист Небольшого драматического театра Константин Шелестун», — говорится в публикации.

О времени и месте прощания не сообщается.

Шелестун окончил Санкт-Петербургскую Государственную академию театрального искусства и почти сразу был приглашен в НДТ.

Он играл роли в таких известных сериалах как «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург».