Общество

Скончался сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

Музыкант Анатолий (Джордж) Гуницкий, сооснователь группы «Аквариум», умер на 72-м году жизни, сообщил лидер группы Борис Гребенщиков*.

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», — написал он в соцсетях.

Накануне Гребенщиков* призвал помолиться за тяжело больного Джорджа.

Анатолий Гуницкий родился 30 сентября 1953 года в Ленинграде. В 1972 году вместе с Гребенщиковым* создал группу «Аквариум», в которой был ударником и автором текстов многих песен.

Он также известен как поэт, прозаик и драматург.

О том, что Гуницкий страдает серьезным заболеванием, стало известно в 2015 году, но диагноз не раскрывался.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.