Общество

Мирового судью участка №4 Дедовичского района отправили в почетную отставку

В почётную отставку проводили мирового судью судебного участка №4 Дедовичского района Жанну Иванову, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Почти 40 лет Жанна Иванова отдала служению правосудия – ее профессиональный путь в судебной системе начался в сентябре 1986 года в качестве судебного исполнителя в Дедовичском народном суде, полтора года работала секретарем судебного заседания, после чего вернулась в первоначальную должность. В 1997 году Жанна Иванова была назначена старшим судебным приставом подразделения судебных приставов Дедовичского района, где трудилась до 2004 года. Затем она вновь перешла на работу в Дедовичский районный суд в качестве помощника председателя суда, а постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 12 декабря 2007 года №224 назначена мировым судьей.

В 2014 году Жанна Иванова была награждена почетной грамотой Псковского областного суда, Совета судей Псковской области и управления Судебного департамента в Псковской области, в 2019 и 2020 годах приказами Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации – медалями «За безупречную службу», в 2019 году постановлением президиума Совета судей РФ ей вручена медаль «20 лет мировой юстиции Российской Федерации». По результатам работы за 2024 год судебный участок №4 Дедовичского района был признан лучшим в Псковской области.

Временно исполняющая обязанности председателя суда Елена Алексеева, судьи и аппарат Дедовичского районного суда поблагодарили Жанну Иванову за многолетний добросовестный труд. Ей пожелали крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов, отличного настроения, приятных и добрых воспоминаний.