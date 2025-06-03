Общество

Псковичи без высшего образования чаще видят в нем залог финансового успеха – опрос

2 из 3 псковичей согласны с тем, что высшее образование расширяет возможности для роста дохода. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

65% псковичей считают, что высшее образование дает больше возможностей для увеличения дохода: 32% полностью согласны с этим утверждением, еще 33% — скорее согласны. Женщины разделяют это мнение чаще мужчин (68% против 63% соответственно). Среди молодежи до 35 лет и псковичей старше 45 лет доля согласных значительно выше (69 и 70% соответственно), чем среди респондентов от 35 до 45 лет (55%). Причем молодежь чаще тех, кто старше, демонстрируют абсолютную уверенность в том, что у выпускников вузов больше возможностей хорошо зарабатывать.

Респонденты с доходами до 50 тысяч рублей чаще тех, кто получает больше, согласны, что окончание вуза дает больше возможностей для роста уровня дохода (70% против 61% соответственно), и абсолютная уверенность в этом утверждении чаще всего свойственна именно тем, кто зарабатывает ниже среднего (36%).

Выпускники колледжей (70%) чаще, чем выпускники университетов (67%), признают преимущество диплома вуза, ссылаясь на случаи отказа в работе из-за его отсутствия: «Не всегда люди со средним образованием могут попасть на приличную работу»; «При поиске работы по своему диплому о среднем профессиональном образовании мне отказывали в трудоустройстве, ссылаясь на то, что им нужны кадры исключительно с высшим образованием».