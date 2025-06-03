Общество

За пять месяцев в Пскове составили три протокола за нарушение правил пересечения железной дороги

Три административных материала за нарушение правил движения через железнодорожные пути (статья 12.10 часть1 КоАП РФ) составили сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову за 5 месяцев 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Госавтоинспекции УМВД России по городу.

Фотографии: УМВД России по Псковской области

Для предупреждения аварийности и повышения безопасности участников дорожного движения на железнодорожных переездах, а также в целях недопущения ДТП на пресечении автомобильных и железных дорог сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову совместно с представителями Псковской дистанции пути подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции - ОАО «РЖД» в областном центре на железнодорожном переезде (269 км ст. Любятово по улице Николая Васильева) провели профилактическую акцию «Будь внимателен на железнодорожном переезде», направленную на соблюдение водителями правил проезда через железнодорожные переезды. В рамках этого мероприятия автомобилистам раздавались тематические памятки.

«Железнодорожный переезд, как известно, является зоной повышенной опасности. Наезды подвижного состава на автомобили могут привести к тяжелейшим последствиям, связанным, прежде всего, с человеческими жертвами, со сходами вагонов, порчей автотранспортных средств и железнодорожного транспорта, потерей грузов. Основными причинами такого рода происшествий являются: объезд автовладельцами закрытых автошлагбаумов на охраняемых переездах, выезд транспортных средств на переезд при запрещающем показании автоматической светофорной сигнализации перед приближающимся поездом на неохраняемых переездах», - напомнили в ведомстве.

Пересечение железнодорожных путей — это опасный маневр, требующий от водителя максимального внимания и сосредоточенности: любая ошибка грозит лишением жизни как ему, так и пассажирам. Нарушение правил проезда такого участка становится основанием для привлечения виновных к ответственности и наложения штрафов.

Штраф за пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде составит 5000 рублей или лишение прав на срок от трех до шести месяцев (статья 12.10 часть1 КоАП РФ). Особенно строгим будет наказание за повторное нарушение правил переезда железнодорожных путей. За повторный переезд путей на красный свет или под закрытый шлагбаум водителю грозит лишение права управления автомобилем на один год (статья 12.10 часть 3 КоАП РФ).

В Госавтоинспекции также отметили, что за 5 месяцев 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову составлены 3 административных материала за нарушение правил движения через железнодорожные пути (статья 12.10 часть1 КоАП РФ).