Общество

Депутат Госдумы Мария Бутина посетила Горводоканал

Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина посетила муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» с ознакомительным визитом, рассказали Псковской Ленте Новостей на предприятии.

В ходе визита Мария Бутина провела встречу с руководством предприятия - директором Константином Болотиным, финансовым директором Анжеликой Лясиной, заместителем директора по производству Олегом Панкевичем и главным технологом Андреем Алябьевым.

Посещение предприятия также включило знакомство с системой очистки воды на поверхностном водозаборе города Пскова, а также экскурсию по музею истории Горводоканала.

Мария Бутина подчеркнула важность использования современных технологий в процессе подготовки качественной питьевой воды и пожелала предприятию успешного претворения в жизнь планов по модернизации сетей.

Константин Болотин, подводя итоги визита, отметил, что работа Горводоканала всегда будет направлена на обеспечение экологического благополучия и комфорта жителей Пскова.