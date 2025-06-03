Общество

О новой схеме мошенничества перед Днем России предупредили в Роскачестве

Мошенники изобрели новую схему обмана через Telegram в преддверии Дня России, рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Специалисты сообщили, что зафиксировали резкий рост активности ботов, которые обещают пользователям крупные денежные призы от государства в честь праздника.

В Роскачестве предупредили, что мошенники распространяют Telegram-боты через спам-рассылки, рекламу в социальных сетях и мессенджерах. Россиянам предлагают принять участие в «розыгрыше призов» к празднику, обещая миллион рублей в качестве выигрыша. Для участия у пользователя запрашивают контакты, а затем под предлогом подтверждения личности или регистрации просят ввести код, который приходит в СМС или непосредственно в мессенджере, пишет lenta.ru.

«Главная цель подобных мошеннических схем — получение доступа к аккаунтам пользователей Telegram. Ввод кода дает злоумышленникам полный контроль над аккаунтом, позволяя им рассылать спам, распространять вредоносное ПО и даже обманывать друзей и знакомых жертвы», — рассказал руководитель Центра Сергей Кузьменко.