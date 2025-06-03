Общество

Штрафы за нарушение нелицензионных требований при обороте табака вводят в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафа за несоблюдение ряда запретов в сфере производства и оборота табачных изделий. Документ опубликован.

Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. За несоблюдение запретов, предусмотренных законом «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства», устанавливается штраф для индивидуальных предпринимателей от 20 до 30 тыс. рублей с конфискацией продукции, оборудования и сырья. Для юридических лиц штраф составит от 100 до 150 тыс. рублей.

Согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства», на территории РФ не допускаются в том числе оборот табачных изделий без маркировки, продажа табачных изделий без потребительской упаковки, розничная продажа никотинового сырья, производство и оборот табачной продукции и сырья без предоставления информации в систему мониторинга, пишет ТАСС.

Как говорится в сопроводительных материалах к закону, указанные требования не являются лицензионными. При этом раньше в КоАП не была установлена административная ответственность за нарушение требований, не являющихся лицензионными. «В целях устранения законодательного пробела законопроектом предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение указанных требований в сфере производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции», - отмечается в документе.