Общество

В Госдуме прокомментировали отмену статуса предпенсионера

Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия - За правду»).

Ранее Гусев сообщил, что, москвичи, которые достигли предпенсионного возраста в этом году, уже не смогут получить статус предпенсионера. По его словам, жители столицы, которые ранее уже получили этот статус, сохраняют все меры поддержки до выхода на пенсию.

«Отмена статуса предпенсионера — шаг, который бьёт по уязвимой группе граждан. Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен и дискриминации на рынке труда», - сказал Гусев.

Он напомнил, что перечень региональных льгот включал: бесплатный проезд на общественном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов, путевки на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд по железной дороге к месту лечения и обратно, пишет РИА Новости.

«Решение лишить сейчас поддержки — создаёт неравенство. Одни получили льготы, другие — нет, что вызывает недовольство», - добавил политик.

По мнению депутата, на федеральном уровне однозначно необходимо сохранять статус.

«Налоговые послабления и пособия по безработице — это минимальная защита для тех, кто оказался в сложной ситуации из-за пенсионной реформы», - подытожил Гусев.