Общество

День друзей отмечают во всем мире 9 июня

Международный день друзей отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня.

Все народы почитали дружбу величайшей ценностью. В ряде стран 9 июня отмечают Международный день друзей. В народном творчестве много пословиц о дружбе: «Старый друг лучше новых двух», «Друзьям и в одной могиле не тесно».

Артур Шопенгауэр писал: «Истинная дружба — одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют».

Этот праздник создан, чтобы напомнить друзьям о их важности. Хотя его происхождение неизвестно, он популярен, пишет calend.ru.

30 июля отмечается Международный день дружбы.