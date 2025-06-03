Общество

В Госдуме сообщили о запрете хранения данных россиян за рубежом с 1 июля

Запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом вступит в силу с 1 июля 2025 года, теперь весь цикл работы с персональными данными — от сбора до удаления — должен будет происходить исключительно на территории РФ, рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Вступление в силу с 1 июля 2025 года запрета на хранение персональных данных россиян за рубежом — это логичное продолжение курса на цифровой суверенитет. Новый подход устраняет возможность частичной локализации, когда данные сначала загружаются на российские серверы, но затем могут копироваться или обрабатываться за границей. Теперь весь цикл работы с персональными данными — от сбора до удаления — должен происходить исключительно на территории РФ», — сказал он РИА Новости.

Депутат считает, что запрет на использование зарубежных серверов, особенно в стратегически важных отраслях, снижает риски утечек данных и санкционного давления. Это особенно важно для финансов, логистики, телекоммуникаций и здравоохранения, пишет РИА Новости.

Крупный бизнес адаптируется к изменениям, а компаниям, использующим иностранные платформы, придется срочно перенести инфраструктуру. Президент в феврале Путин подписал закон, который усиливает защиту данных силовиков, позволяя правоохранительным органам требовать доступ к информации.

В документе речь идет, в частности, о таких структурах, как ФСБ, СВР, МВД, ФСО, о судьях, подлежащих государственной защите, потерпевших, свидетелях. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года.