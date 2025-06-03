Общество

В ГД анонсировали новый законопроект по миграционной политике

Государственная дума (ГД) на этой недели приступит к рассмотрению законопроекта, который предполагает передачу в МВД данных о детях мигрантов. Об этом 9 июня сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов», — написал он в Telegram-канале.

Среди передаваемых сведений будут персональные данные ребенка и родителей, результаты тестирования, информация об обучении в образовательной организации.

Также в МВД будут передаваться сведения об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц. Уточняется, что МВД также будет предоставлять органам управления образованием данные о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранцев.

Володин добавил, что законопроект предусматривает внесение в федеральную информационную систему сведения о результатах тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан.