Общество

Вице-спикеры областного Собрания проведут личный прием псковичей 10 июня

Стал известен график приема граждан депутатами Псковского областного Собрания в общественной приёмной партии «Единая Россия» на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На этой неделе приёмы граждан во вторник, 10 июня, проведут вице-спикеры Игорь Дитрих и Виктор Остренко.

С 10:00 до 11:00 на вопросы граждан ответит вице-спикер Игорь Дитрих, округ №11 (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий округа).

С 11:00 до 12:00 — вице-спикер Виктор Остренко, округ №10 (Красногородский, Палкинский, Печорский и Пыталовский округа).

Консультации проводятся в приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, дом 9. На приём необходимо заранее записаться по телефону: 8 (8112) 66-25-12.