Общество

Директором Расчетного центра города Пскова может стать Ольга Евсеева

Внеочередная сессия Псковской городской Думы пройдет 11 июня по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 14 (зал заседаний), сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

В повестке дня сессии один вопрос - о даче согласия на принятие комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова решения по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Расчетный центр города Пскова».

Отмечается, что 29 мая 2025 года скончалась директор расчетного центра города Пскова Ольга Зарипова. После этого центр фактически приостановил деятельность.

Администрация города Пскова предлагает в срочном порядке рассмотреть вопрос назначения нового директора. Предлагается назначить директором сроком на пять Ольгу Евсееву 1977 года рождения.

Ольга Евсеева имеет высшее образование по специальности «Экономика и управление предприятии», закончила Санкт-Петербургский Государственный технический на университет (1994-1999), факультет экономики и менеджмента. Осуществляет свою трудовую деятельность с 1999 года, в Расчетном центре города Пскова работает с 2011 года, в настоящее время на должности исполнительного директора. Замужем, имеет сына и дочь.