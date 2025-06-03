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Общество

В ГД пояснили, где можно ставить глухой забор и какова может быть его высота

09.06.2025 12:25|ПсковКомментариев: 0

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция «КПРФ») рассказал об ограничениях на максимальную высоту забора на дачных участках, о том, где разрешено устанавливать глухие заборы, а также о случаях, когда суд может обязать владельца участка снести забор.

«Требования к ограждениям, возводимым на земельных участках с назначением ИЖС, могут быть установлены региональными и местными нормативными правовыми актами. Перед установкой забора желательно обратиться в местную администрацию и уточнить на приеме допустимую высоту либо посмотреть эту информацию на сайте администрации. Как правило, по конкретному региону есть допустимая высота. Например, в Подмосковье забор может быть максимум 2 метра, за исключением исторических оград, то есть ограждений вокруг разных усадеб, некоторые такие ограждения имеют историческую и культурную ценность и охраняются государством», - пояснил депутат.

Самовольные трехметровые заборы - это пережиток 90-х, нормативы давно поменялись, сейчас возведение таких не допускается, если речь идет о заборах между участками, подчеркнул Гаврилов. «Правилами благоустройства территории муниципальных образований устанавливаются требования к архитектурно-художественному облику территорий, в частности в отношении внешнего вида ограждений (заборов). Возможно, потребуется согласование проекта внешнего забора с местной администрацией, иногда такое практикуется для сохранения единообразия городов, если участок с назначением ИЖС находится в черте города», - разъяснил он.

Между садовыми и огородными земельными участками лучше установить сетчатое ограждение высотой 1,2 - 1,8 м, также можно устанавливать и другие варианты визуально проницаемых ограждений других типов, в том числе живая изгородь подойдет, полагает депутат. «Также законодательство предоставляет возможность жить вообще без забора: разграничивающих колышков, в принципе, достаточно для определения границ участка. Лучше не руководствоваться принципом «мой участок вот до тех деревьев», потому что такие характеристики не отвечают требованиям определения границ земельного участка, так как деревья имеют особенность разрастаться, видоизменяться или падать, кроме того, начнутся споры с соседями из разряда «Его дерево на моей земле», - указал Гаврилов.

Что касается установки глухих ограждений - это допускается с наружной стороны участка, со стороны улиц, проездов, рассказал парламентарий. Их высота регулируется нормативными актами на местном уровне, требования к высоте забора между соседними огородными земельными участками в настоящее время не установлены, но тут важно соблюдать нормы затенения участка соседа, чтобы не допускать судебных разбирательств с соседями из-за тени», - отметил он.

Заборы между соседними участками не стали поводом для новых штрафов, однако практика ужесточения требований сохраняется, констатировал Гаврилов. «Прямой нормы, предусматривающей автоматическое наказание за высоту или тип ограждения, не появилось, но в случае конфликта между соседями именно нарушение правил благоустройства, изложенных в СНиП и СП, становится решающим аргументом в суде. Если забор между участками глухой и отбрасывает тень, препятствует проветриванию или иным образом влияет на пользование участком соседа, он может быть признан нарушающим нормы. Особенно это касается садоводческих объединений, где действует СП 53.13330.2019, прямо предписывающий устанавливать между соседями светопроницаемые конструкции от 1,2 до 1,8 м», - указал депутат.

Разрешение на забора получать не требуется, так как он не является объектом капитального строительства, подчеркнул Гаврилов. «Однако при возведении забора между участками настоятельно рекомендуется получить письменное согласие соседа. Если такое согласие отсутствует, а забор возведен с нарушениями (например, в виде сплошной конструкции на границе), риск судебных разбирательств резко возрастает. В случае признания нарушения, суд может обязать снести или переделать забор, а также компенсировать убытки. Поэтому, хотя формально штраф как административная санкция может и не наступить, последствия для владельца спорного забора могут быть весьма ощутимыми как в части материальных затрат, так и с точки зрения последующих ограничений на использование участка», - заключил депутат, его слова приводит ТАСС.

Источник: Псковская Лента Новостей
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