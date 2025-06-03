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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Второй раунд переговоров, отчет губернатора и нужно ли отменить в России прямые выборы

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Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Татьяна Иванова и Константин Калиниченко. Основные темы программы сегодня: Второй раунд российско-украинских переговоров: основные решения.

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