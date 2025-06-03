Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Второй раунд переговоров, отчет губернатора и нужно ли отменить в России прямые выборы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Татьяна Иванова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Второй раунд российско-украинских переговоров: основные решения.
- Нужно ли отменить в России все прямые выборы, кроме президентских? Мнения экспертов.
- Вопросов мало - благодарности много: депутаты областного Собрания утвердили отчет губернатора.
- Ничего удивительного: экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину не избрали в члены-корреспонденты РАН, зато оставили под стражей еще на 2 месяца.
- И как всегда комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.