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Происхождение похожей на НЛО тучи объяснили в Псковском гидрометцентре

Огромное облако, которое нависло вчера вечером над Псковом, является мощным кучевым. Такие тучи псковичи смогут наблюдать на протяжении всего лета, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова, комментируя необычное явление, наблюдавшееся жителями Пскова вчера, 8 июня.

Вчера псковичи фотографировали необычную тучу, похожую на НЛО. Оно оказалось мощным кучевым облаком, сформированным в результате прохождения холодного фронта.

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«У нас прошел холодный фронт. Во второй половине дня установилась тыловая часть, в которой летом часто формируются кучевые и кучево-дождевые облака. Из-за недостаточного прогрева воздуха возникло именно такое облако. Оно относится к кучевым, но из-за слабого прогрева не поднялось слишком высоко. Под ним не образовалась характерная наковальня, которая часто сопровождается шквалами, градом и даже элементами смерча. Это было мощное кучевое облако, что типично для летнего периода в тыловой части на Северо-Западе», — пояснила Тала Нещадимова.

Она уточнила, что псковичи, вероятно, еще не раз увидят такую тучу.

«Да, мы можем еще не раз увидеть эту облачность. Она похожа на ту, что сопровождала смерчи и торнадо в прошлом году. Смерчи прошлого года, особенно на юге над большими водоемами, возникают при высоких температурах. Влажный воздух создает мощную и неустойчивую энергию, которая и становится причиной этих природных явлений», — заявила синоптик.