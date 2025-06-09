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Врач назвал пять причин отказаться от пластической хирургии

Главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян рассказал о пяти ситуациях, в которых хирург обязан отказаться от проведения пластической операции.

«Отказ от проведения пластической операции — это не просто каприз врача, а продиктованное этическими основами и медицинской целесообразностью решение. Это важный аспект, касающийся ответственности пластического хирурга и гарантии безопасности пациента», — подчеркивает профессор.

Пластическая хирургия – мощный инструмент, способный изменить не только внешность, но и жизнь человека. Однако эта мощь сопряжена с огромной ответственностью, как для самого пациента, так и для хирурга. Тонкая грань между преображением и искажением, между избавлением от комплексов и созданием новых, – вот что определяет успех и этичность вмешательства, пишет RuNews24.ru.

Многие стремятся к совершенству, но понимание этого понятия крайне индивидуально. Для одного «совершенство» – это едва заметное корректирование черт лица, устранение небольшого дефекта, который мешает чувствовать себя комфортно. Для другого – это полная перемена облика, стремление к какому-то идеалу, часто навязанному медиа или общественным мнением. Именно здесь и кроется опасность. Задача хирурга понять истинную мотивацию пациента и распознать, что им движет: осознанное желание или навязанное обществом мнение.

Только при ответственном подходе, с учетом психологического и физиологического состояния пациента, а также реалистичной оценки возможностей, пластическая хирургия может принести истинную пользу, преображая жизнь пациента к лучшему, а не усугубляя проблему.

Наиболее частые причины для отказа из личного опыта практикующего пластического хирурга Тиграна Алексаняна:

Неадекватное восприятие реальности и нереалистичные ожидания

Это, пожалуй, самая частая причина отказа, говорит эксперт. Пациент может настаивать на операции, которая не решит его проблему, или же ожидать невозможных результатов. Например, человек, страдающий от глубокой депрессии, может считать, что ринопластика решит все его проблемы, хотя на самом деле это лишь косметическое изменение. Врач обязан провести тщательную психоэмоциональную оценку пациента, исключая наличие психических расстройств, которые могут искажать восприятие и приводить к неадекватному принятию решения об операции.

«Мы не волшебники, и наша задача не исполнять желания, а решать медицинские проблемы. Если человек не понимает этого, мы обязаны ему отказать. В противном случае, после операции он может испытывать ещё большее разочарование и усугубление психологических проблем», - подчеркнул специалист.

Обычно в таких случаях часто требуется консультация психиатра, чтобы убедиться в адекватности пациента и его готовности к операции.

Тяжелые заболевания и нестабильное состояние здоровья

Наличие серьезных хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные процессы, или недавние тяжелые инфекционные заболевания могут значительно повышать риск осложнений во время и после операции. В таких случаях хирург обязан отложить операцию до стабилизации состояния пациента или вовсе отказать во вмешательстве, если состояние не позволяет провести его безопасно.

«Пациент с неконтролируемым диабетом имеет высокий риск инфицирования и замедленного заживления ран. Риск осложнений слишком велик, поэтому мы не можем взять на себя такую ответственность», – объясняет на примере профессор.

В подобных ситуациях необходима консультация терапевта или других профильных врачей, которые оценят готовность пациента к хирургическому вмешательству.

Несоблюдение пред- и послеоперационных рекомендаций

Пластическая хирургия – это комплексный процесс, требующий строгого соблюдения всех рекомендаций врача. Если пациент демонстрирует нежелание следовать назначенному лечению, принимать препараты, избегать определенных видов деятельности, то хирург вправе отказать ему в операции. Это гарантирует снижение рисков осложнений и успешное заживление. По словам доктора Алексаняна, успех операции во многом зависит от ответственности самого пациента.

Нарушение этических норм и несоответствие эстетическим стандартам

Хирург имеет право отказать в операции и скорее всего сделает это, если запрос пациента противоречит этическим принципам или медицинским стандартам. Например, операция, целью которой является создание нездорового или неестественного образа, не должна быть проведена, если, конечно, хирург достаточно квалифицированный и добросовестный. Также, врач может отказать, если операция может нанести вред здоровью или самооценке пациента.

«Мы не будем создавать уродство, даже если пациент настаивает. Цель пластической хирургии – улучшение, а не искажение внешности», - подчеркнул Тигран Алексанян.

Возраст пациента до 18 лет

Большинство пластических хирургов настоятельно рекомендуют дождаться совершеннолетия перед проведением любых эстетических операций. В период до 18 лет человек находится на стадии активного роста и развития, что влияет на пропорции и анатомические особенности. Например, костная структура, жировая прослойка и мышечный тонус могут значительно изменяться, что делает результаты хирургического вмешательства непредсказуемыми. Если провести операцию на неокончательно сформировавшемся теле, существует риск, что после завершения роста результаты могут оказаться не соответствующими ожиданиям пациента. Это может привести к необходимости повторных операций, что создает дополнительные риски для здоровья.

Однако отказ хирургов может быть связан не только с физическим, но и с психологическим аспектом. Подростки часто подвержены влиянию моды и общественного мнения, что может привести к импульсивным решениям. Тем не менее существуют исключения, когда пластические операции могут быть выполнены до достижения восемнадцатилетнего возраста. В таких случаях речь идет о клинических показаниях, а не о желании пациента улучшить свою внешность.