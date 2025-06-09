Общество

В Госдуме напомнили об изменениях выплат пенсий в июне

В преддверии празднования Дня России будет изменен порядок выплаты пенсий. Об этом 9 июня рассказал депутат Государственной Думы Алексей Говырин.

«В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России будет временно изменен в связи с государственным праздником. День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат», — рассказал Говырин в беседе с RT.

Соцфонд России проведет досрочную отправку средств с целью избежать задержек гражданам, выплаты которым приходят с 12 по 15 числа месяца. Так, средства, которые должны были поступить после 12 июня, перечислят 10 или 11.

«Речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, начисляемых по линии обязательного пенсионного страхования», — отметил Говырин.

Он также сообщил, что такие выплаты будут организованы централизованно. Они затронут не только пенсионеров, получающих средства с помощью банковских карт, но и тех, кто прибегает к услугам почтовой доставки.