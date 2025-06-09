Общество

В УФСИН России по Псковской области состоялись учебно-методические сборы сотрудников воспитательных служб

Под руководством заместителя начальника регионального УФСИН Дмитрия Алексеева на базе ИК-3 (Идрица Себежского района) состоялись учебно-методические сборы воспитательных служб учреждений УИС Псковской области. Целью мероприятия стал обмен опытом в организации воспитательной работы с осужденными к лишению свободы и принудительным работам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомстве.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В рамках сборов участники изучили последние изменения в законодательстве и нормативно-правовых актах, а также рассмотрели актуальные вопросы, возникающие в практической деятельности.

Сотрудники воспитательных служб ознакомились с материально-технической базой ИК-3, включающей карантинное отделение, учебно-консультационный пункт, жилые отряды, клуб и студию кабельного ТВ, специально подготовленные для проведения занятий. Программа учебно-методических сборов включала тестирование и активное участие в решении практических задач.

Накануне профессионального праздника – Дня воспитательных служб УИС лучшие сотрудники были отмечены благодарностями начальника пенитенциарного ведомства области и благодарственными письмами главы города Пскова Бориса Елкина.