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Общество

«Потягнем за Отечество!»: Герой России Тимур Апакидзе

10.06.2025 12:35|ПсковКомментариев: 0

В эфире радиостанции «ПЛН FM» и на сайте Псковской Ленты Новостей продолжается историко-просветительский проект автономной некоммерческой организации всестороннего развития молодежи «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!». Его основная задача - в интересной, современной и доступной форме донести информацию о биографиях видных полководцев и государственников, защитников земли Псковской разных времен и национальностей и их вкладе в защиту и укрепление России. Сегодня мы расскажем о Герое РФ Тимуре Апакидзе - легенде морской авиации России, который одним из первых выполнил на боевых самолетах фигуры высшего пилотажа «кобру Пугачёва» и «колокол».

 

Тимур Автандилович Апакидзе родился 4 марта 1954 года в городе Тбилиси Грузинской ССР, ныне – Грузия. В возрасте одного года переехал с матерью в город Ленинград (ныне – Санкт-Петербург), где рос и учился в школе. После окончания 8-го класса поступил в Ленинградское Нахимовское военно-морское училище. 

В 1971 году, накануне окончания училища, нахимовец Тимур Апакидзе послал телеграмму Главкому ВМФ СССР с просьбой в порядке исключения направить его в лётное училище и дал обязательство вернуться на флот, на что получил согласие самого Адмирала Флота Советского Союза Сергея Горшкова. 

С 1971 года – в Вооружённых Силах СССР. В том же году Тимур Апакидзе становится курсантом Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков (ЕВВАУЛ) имени В.М. Комарова. В 1975 году по окончании училища лейтенант стал лётчиком в 846-ом отдельном гвардейском морском штурмовом авиационном полку имени В.П. Чкалова на Балтийском флоте. К 1983 году уже майор Тимур Апакидзе стал заместителем командира по лётной подготовке этого полка. В годы службы на Балтике он создал из лётчиков группу обучения карате, полагая, что воин даже и без оружия в любой ситуации должен уметь постоять за себя. С 1983 года – на учёбе в Военно-морской академии имени А.А. Гречко. 

Фото: warheroes.ru

В 1986 году окончил академию и был направлен в город Николаев Украинской ССР (ныне – Украина) на должность командира 100-го корабельного истребительного авиационного полка Центра боевого применения морской авиации. Затем в той же должности служил в городе Саки в Крыму. 

К концу 1980-х – началу 1990-х годов Тимур Апакидзе – один из лучших лётчиков ВМФ СССР: он первым из строевых лётчиков 26 сентября 1991 года выполнил посадку корабельного истребителя Су-27К (Су-33) на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Николай Кузнецов». Всего совершил более трёхсот посадок на палубу днём, ночью, а также ночью в сложных метеоусловиях Заполярья. Он фактически стал родоначальником современной корабельной авиации России. 

Сослуживцы вспоминали один из эпизодов летной биографии Тимура Апакидзе: 11 июля 1991 года, в ходе программы испытаний одной из первых серийных машин этого типа (проходившей тогда под условным наименованием Т-10К-8) произошёл частичный отказ систем управления. По приказу с земли Тимур Апакидзе покинул самолёт, однако потом неоднократно признавался, что «не может себе простить того, что не смог спасти истребитель».

На момент распада СССР в 1991 году полковник Тимур Апакидзе служил в должности начальника воздушно-огневой и тактической подготовки Центра боевого применения морской авиации (Саки, Крым). Отказался принимать украинскую присягу, а также отклонил предложение возглавить ВВС Грузии. «Присягают только один раз», – заявил он и вместе с лётчиками полка и его Боевым Знаменем улетел в Североморск. На Краснознамённом Северном флоте, куда с Чёрного моря перебазировался крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Николай Кузнецов», Тимур Апакидзе в 1992 году был назначен сначала начальником воздушно-огневой и тактической подготовки, а в том же году – командиром единственного в России 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (Североморск-3). С марта 1993 года – заместитель командира, а с ноября 1994 года – командир 57-й смешанной корабельной авиационной дивизии ВВС Краснознамённого Северного флота.

Фото: pskovkid.ru

Указом президента Российской Федерации от 17 августа 1995 года за мужество и героизм, проявленные при испытании, доводке и освоении новой авиационной техники, полковнику Апакидзе Тимуру Автандиловичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

В конце 1995 года командир дивизии Тимур Апакидзе добился для тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Николай Кузнецов» выхода в Средиземное море на боевую службу. За время похода, завершившегося в марте 1996 года, лётчики совершили 2500 посадок на палубу. 

Как вспоминали сослуживцы, сам командир садился на палубу до семи раз в день, не щадя себя, показывая пример другим. 
Но после 1996 года интенсивность полётов, несмотря на всю энергию Тимура Апакидзе, снизилась. С этого времени единственный российский авианесущий крейсер выходил в море на 2-3 недели в год для учебно-тренировочных полётов. А затем выходы в море прекратились вовсе. Палубных лётчиков на нём осталось не более пятнадцати. 

Осенью 1997 года генерал-майор Тимур Апакидзе и несколько его подчинённых научились выполнять «кобру Пугачёва» и «колокол» – приёмы, не предусмотренные никакими нормативными документами и относящиеся к так называемому нестандартному боевому маневрированию. До них эти приёмы не выполнял ни один строевой лётчик ВВС России.

В 1998 году Тимур Апакидзе был направлен на учёбу в Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, которую окончил в 2000 году. С 2000 года – заместитель командующего по лётной подготовке авиации ВМФ России. 
Но, получив высокую должность и будучи генерал-майором, Тимур Апакидзе продолжал летать. Он гордился тем, что за время службы на авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Николай Кузнецов» не погиб ни один пилот, и высказался так: «Я готов каждый метр его палубы целовать за то, что за столько лет он не забрал у нас ни одного лётчика. Теряем людей в основном на земле». 

Тимур Апакидзе имел налёт в 3850 часов, выполнил 283 посадки на палубы кораблей. 

Легендарный летчик трагически погиб 17 июля 2001 года во время воздушного праздника в честь 85-летия создания Морской авиации ВМФ России на аэродроме Центра боевого применения и переучивания личного состава морской авиации в городе Остров Псковской области. 

Фото: pskovkid.ru

По воспоминанием свидетелей, в тот трагический день генерал-майор Тимур Апакидзе, как всегда, с фантастическим блеском выполнил свою пилотажную программу. При выполнении сложного манёвра захода на посадку возникли технические неполадки самолёта, с земли было видно, что машина вышла из повиновения. Генерал-майор Тимур Апакидзе не стал катапультироваться, хотя два раза получал команду от руководителя полётов. Видимо, до последней секунды пилот старался спасти самолёт: до посадочной полосы ему не хватило 3 километров. 

Его самолет упал рядом с животноводческой фермой близ деревни Черепягино. На земле никто не пострадал. По дороге в больницу Тимур Апакидзе скончался. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 

Кроме звания Героя России Тимур Апакидзе был также награждён орденом «За личное мужество», орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени медалями, в том числе «За боевые заслуги».

На месте гибели летчика создан мемориальный комплекс: памятная плита с мраморным барельефом Т.А. Апакидзе (подарок губернатора Мурманской области), Поклонный крест и аллея молодых берез. Фото: pskovkid.ru

Тимур Апакидзе - Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. Военный лётчик-снайпер. Его имя присвоено одной из улиц города Остров. На месте падения истребителя, которым управлял Герой России, установлен памятный знак. В июле 2003 года на главной площади города Североморск был открыт памятник – бронзовый бюст Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе. Еще один бюст легендарному летчику установлен на Аллее Героев в посёлке Новофёдоровка Сакского района (Крым). Его имя присвоено улице, на которой он жил в гарнизоне «Североморск-3». Мемориальные доски установлены в Североморске-3 на доме, где он жил, в городах Калининград и Саки. Именем Героя названа средняя общеобразовательная школа № 57 в Мурманске.

Историко-просветительский проект «Потягнем за Отечество!», инициатором которого выступила автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности», реализуется при поддержке правительства Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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