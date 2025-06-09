ИТ-холдинг Т1 и ННГУ будут вместе готовить ИТ-кадры

ИТ-холдинг Т1 и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) запускают совместные образовательные проекты, ориентированные на практическую подготовку студентов. Партнеры подписали соглашение о сотрудничестве на конференции ЦИПР-2025.
В рамках сотрудничества Т1 будет участвовать в разработке учебных программ ННГУ, привлекать своих экспертов к преподаванию, а также предоставит студентам возможности для стажировок и работы над реальными ИТ-проектами. Особое внимание будет уделено интеграции в образовательный процесс передовых ИТ-решений, таких как платформа «Сфера» и «Инженерный анализ Т1» в рамках технологического оснащения вуза.
Сотрудничество с ННГУ — это проактивный шаг Т1, направленный на развитие инженерного ИТ-образования. По итогам ранее проведенной стратегической сессии стороны уже наметили дорожную карту взаимодействия, включающую более десятка ключевых направлений совместной работы. Также Т1 и ННГУ стали одними из победителей конкурса на запуск углубленного образования – в этом году партнеры откроют совместную программу бакалавриата по ИТ-направлению.
«Партнерство с таким крупным ИТ-холдингом, как Т1, открывает новые возможности для наших студентов и преподавателей. Уже сейчас Университет Лобачевского и Т1 активно сотрудничают в рамках проекта ТОП-ИТ. Это способствует обогащению наших образовательных программ, в том числе благодаря вовлечению в учебный процесс ведущих специалистов отрасли. Это позволит ННГУ готовить выпускников с компетенциями, максимально востребованными на рынке труда и отвечающими высоким стандартам цифровой экономики», — отметил ректор ННГУ Олег Трофимов.
В этом году Т1 провел в ННГУ уже несколько мероприятий для студентов. В марте состоялся идеятон Т1.КОД.МАРТ, где учащиеся разрабатывали прототипы ИТ-систем для работы с данными. А 4 июня, в рамках образовательного трека ЦИПР-2025, генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов и Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА познакомили студентов второго курса с компанией, показали примеры проектов, реализованных Т1 для клиентов из различных отраслей, и рассказали о возможностях карьерного развития в компании.