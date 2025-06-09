Общество

Как избежать обезвоживания организма в летний период, рассказала биохакер

Обезвоживание организма – это проблема, которая может привести к усталости и другим неприятным симптомам. Что делать, чтобы этого не допустить, особенно в летний период, рассказала биохакер Мария Молоствова.

«Одной из главных причин усталости может быть нехватка жидкости в организме. Многие полагают, что они гидратированы, если пьют чай, кофе или газировку, но это не так», – отмечает Мария.

Несмотря на то, что эти напитки содержат воду, они могут не выполнять свою основную функцию – увлажнение организма.

«Даже если вы пьете чистую воду в достаточном количестве, это не всегда помогает. Дело в том, что чрезмерное употребление воды без восполнения электролитов может истощить их через мочу», – добавляет биохакер.

Организм требует не только воды (H2O), но и минеральных веществ, таких как натрий, калий, магний и кальций в правильной пропорции.

«Минералы, такие как бикарбонат и сера, также важны для организма, и их можно получить из минеральной воды», – объясняет Мария Молоствова.

Минералы необходимы для правильной работы мышц и поддержания водно-солевого баланса. Потеря этих веществ происходит через потоотделение и мочеиспускание, поэтому важно пополнять их запасы.

Поскольку поддержание электролитного баланса является приоритетом, среди биохакеров стал популярен метод добавления щепотки розовой гималайской соли в стакан воды, пишет RuNews24.ru.

«Это простой и эффективный способ обеспечить организм необходимыми минералами, когда в рационе их не хватает», – подчеркивает эксперт.