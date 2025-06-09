Общество

Города-миллионники в РФ должны перейти на 5G уже в 2026 году

Уже в 2026 году сотовой связью 5G должно быть покрыто пять городов-миллионников (всего в РФ их 16), остальные — в 2028-м. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которая в конце июня планирует выделить для аукциона частоты 4,8-4,99 ГГц. Сейчас это единственный доступный диапазон для строительства 5G-сетей в крупных городах.

К 2027 году победители аукциона должны начать развертывание такой инфраструктуры и в городах с населением более 500 тыс. человек. Чтобы выполнить все условия, 5G к этому времени надо запустить по меньшей в трех таких населенных пунктах, а к 2035-му их должно стать 36. Также компании должны будут обеспечивать связью пятого поколения города, в которых проживает свыше 100 тыс. жителей: через два года сети должны быть запущены не менее, чем в десяти из них, а к 2035 году — уже в 80.

По замыслу ГКРЧ, аукцион на частоты для 5G должен быть объявлен не позднее IV квартала 2025 года. О планах его проведения и намерении выставить на них два частотных лота (при том, что в РФ действует четыре федеральных сотовых оператора) «Известия» сообщали еще в начале апреля — впоследствии эти планы подтвердили в Минцифры. Тогда же в ведомстве сообщили, что в миллионниках коммерческие сети пятого поколения появятся к 2030 году, пишут «Известия».

В начале июня глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что стоимость каждого лота составит не менее 20 млрд рублей. При этом, 25% суммы, вырученной на аукционах, планируется вернуть операторам в рамках мер поддержки отрасли, отметил он. В свою очередь, тогда же четыре крупнейшие сотовые компании РФ оценили свои затраты на развертывание 5G-сетей только в Москве примерно в 100 млрд рублей.