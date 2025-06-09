Общество

Игорь Иванов: Пусть наш Псковский край и вся Россия развиваются и крепнут

С Днём России жителей Псковской области от имени Псковского областного совета профсоюзов и от себя лично поздравил глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов.

«Россия – это не просто территория на карте, это наш общий дом, который строился веками труда, мужества и преданности поколений. И сегодня псковичи, как истинные патриоты, вносят свой весомый вклад в развитие страны. Наши труженики, представители профсоюзов, работники всех отраслей своим ежедневным трудом укрепляют экономику, социальную сферу, сохраняют традиции и ценности, - заявил Игорь Иванов. - Особые слова благодарности – нашим героям, которые исполняют свой долг в ходе специальной военной операции, защищая безопасность России и её граждан. Псковские профсоюзы и все жители региона делают всё возможное, чтобы поддерживать наших защитников: помогаем семьям, отправляем гуманитарную помощь, трудимся в тылу для Победы».

Глава облсовпрофа пожелал псковичам здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. «Пусть наш Псковский край и вся Россия развиваются, крепнут и остаются оплотом справедливости, добра и единства! Псковский областной совет профсоюзов поздравляет Россию! Профсоюзы России поздравляют свою страну!» - заключил глава облсовпрофа.