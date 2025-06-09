Общество

Николай Козловский принял участие в заседании совета Ассоциации малых и средних городов РФ

Глава Великих Лук Николай Козловский принял участие в открытом заседании правления и попечительского совета Ассоциации малых и средних городов России, которое состоялось в посёлке Доброград Ковровского района Владимирской области.

Фотографии: Николай Козловский / Telegram

В рамках повестки были рассмотрены ключевые аспекты реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обсуждены практики внедрения современных подходов к формированию комфортной городской среды. Также заслушали доклад представителя по региональному развитию Дом.РФ об инвестиционном потенциале предпринимательства в малых и средних городах. Особое внимание было уделено теме «городов-опорников», один из которых – Великие Луки.

«Эти города играют важную роль в привлечении инвестиций и развитии территорий. Наш город Великие Луки активно взаимодействует с Ассоциацией малых и средних городов России и демонстрирует хорошие результаты в реализации национальных проектов. В ходе заседания поделился с коллегами - главами и представителями других малых и средних городов России - опытом развития городской среды и вовлечения жителей города Великие Луки в процессы благоустройства. В городе Великие Луки ведётся системная работа в этом направлении: обновляются дворовые территории, модернизируются парки и скверы, осуществляется поэтапное внедрение современных технологических решений в рамках проекта "Умный город". Важную роль играет участие горожан в деятельности по благоустройству города Великие Луки – через институт общественных советников, месячники по благоустройству, контроль за ходом выполнения ремонтных работ во дворах и их итоговую общественную приёмку, организацию дворовых фестивалей, другие формы взаимодействия», - написал Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Также на заседании обсуждались вопросы работы попечительского совета Ассоциации малых и средних городов России, проведения конкурса «Города для детей» и всероссийской премии «Мы вместе».

«Убеждён, что подобные встречи являются эффективной площадкой для обмена опытом, укрепления партнёрства и тесного сотрудничества, совместной выработки решений, способствующих устойчивому развитию малых и средних городов России», - добавил глава города Великие Луки.