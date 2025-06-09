Николай Козловский принял участие в заседании совета Ассоциации малых и средних городов РФ

Глава Великих Лук Николай Козловский принял участие в открытом заседании правления и попечительского совета Ассоциации малых и средних городов России, которое состоялось в посёлке Доброград Ковровского района Владимирской области.
Фотографии: Николай Козловский / Telegram
В рамках повестки были рассмотрены ключевые аспекты реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обсуждены практики внедрения современных подходов к формированию комфортной городской среды. Также заслушали доклад представителя по региональному развитию Дом.РФ об инвестиционном потенциале предпринимательства в малых и средних городах. Особое внимание было уделено теме «городов-опорников», один из которых – Великие Луки.
Также на заседании обсуждались вопросы работы попечительского совета Ассоциации малых и средних городов России, проведения конкурса «Города для детей» и всероссийской премии «Мы вместе».
«Убеждён, что подобные встречи являются эффективной площадкой для обмена опытом, укрепления партнёрства и тесного сотрудничества, совместной выработки решений, способствующих устойчивому развитию малых и средних городов России», - добавил глава города Великие Луки.