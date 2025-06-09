Возможные причины неконтролируемой агрессии перечислил психолог

Причин неконтролируемой агрессии может быть огромное множество. Начиная от состояния, когда человек находится в стрессе, и заканчивая тяжелыми психическими заболеваниями. Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.
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По словам эксперта, очень часто причиной неконтролируемой агрессии является так называемый детско-родительский сценарий.
Очень часто мамы реагирует на раздражители очень бурно, агрессивно. Для ребенка такая реакция становится нормой, ведь мама или папа - безусловный идеал. Таким образом у ребенка формируется представление: если он агрессирует, значит так и должно быть.
«Ребенок многократно видит такое поведение и начинает его копировать. Именно многократное повторение приводит к выработанному рефлексу. Чем характерен рефлекс - он не контролируется, он автоматически появляется на определенный раздражитель, неосознанно. Поэтому и агрессия у некоторых людей происходит неосознанно, она автоматически включается на определенные раздражители», - добавил Сергей Лунюшин.
При этом психолог подчеркнул, что агрессия проявляется на конкретный раздражитель, однако их может быть несколько. Но можно ли справится с таким состоянием самостоятельно? Специалист объяснил, что релаксация или медитация - не помощники в этой ситуации.
Это связано с тем, что когда человек успевает понять, что он начинает агрессировать, и буквально «заводится» на полную мощь, тогда, возможно, дыхательные практики смогут помочь остановиться. Однако есть нюанс: неконтролируемая агрессия развивается молниеносно, словно по щелчку пальцев. Остановить агрессию дыхательной практикой бывает очень тяжело, пишет RuNews24.ru.