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Общество

Возможные причины неконтролируемой агрессии перечислил психолог

11.06.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Причин неконтролируемой агрессии может быть огромное множество. Начиная от состояния, когда человек находится в стрессе, и заканчивая тяжелыми психическими заболеваниями. Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

По словам эксперта, очень часто причиной неконтролируемой агрессии является так называемый детско-родительский сценарий.

«Как он формируется? Ребенок проходит определенные стадия развития и очень важная из них - от года до семи лет, когда у маленького человека формируется и передается сценарий жизни. Ребенок выбирает из окружения, как правило, одного взрослого и начинает за ним наблюдать, а после - копировать его поведение. И вот здесь очень важно, как родитель, а очень часто это бывает мама, реагирует на какие-либо раздражители», - раскрыл эксперт.

Очень часто мамы реагирует на раздражители очень бурно, агрессивно. Для ребенка такая реакция становится нормой, ведь мама или папа - безусловный идеал. Таким образом у ребенка формируется представление: если он агрессирует, значит так и должно быть.

«Ребенок многократно видит такое поведение и начинает его копировать. Именно многократное повторение приводит к выработанному рефлексу. Чем характерен рефлекс - он не контролируется, он автоматически появляется на определенный раздражитель, неосознанно. Поэтому и агрессия у некоторых людей происходит неосознанно, она автоматически включается на определенные раздражители», - добавил Сергей Лунюшин.

При этом психолог подчеркнул, что агрессия проявляется на конкретный раздражитель, однако их может быть несколько. Но можно ли справится с таким состоянием самостоятельно? Специалист объяснил, что релаксация или медитация - не помощники в этой ситуации.

Это связано с тем, что когда человек успевает понять, что он начинает агрессировать, и буквально «заводится» на полную мощь, тогда, возможно, дыхательные практики смогут помочь остановиться. Однако есть нюанс: неконтролируемая агрессия развивается молниеносно, словно по щелчку пальцев. Остановить агрессию дыхательной практикой бывает очень тяжело, пишет RuNews24.ru.

«Необходимо обращаться к специалисту. Вряд ли с таким состоянием человек сможет разобраться сам. Существуют специальные техники и методики, которые позволяют осознать эту ситуацию и поменять рефлекс. Но в первую очередь нужно найти причину агрессии: детский ли это сценарий или причина кроется в других проблемах, которые могут вызвать такого рода агрессию», - заключил психолог Сергей Лунюшин.
Источник: Псковская Лента Новостей
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