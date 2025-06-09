Общество

Погода оказывает значительное влияние на покос травы — администрация Пскова

Работы по покосу травы в Пскове осуществляются в соответствии с условиями муниципальных контрактов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, комментируя поступающие жалобы на несвоевременный покос травы в разных частях города.

В адрес Псковской Ленты Новостей поступают обращения от граждан, проживающих на территории города, касающиеся обилия растительности, которое, по мнению заявителей, не подвергается целенаправленному уничтожению.

Очередное обращение поступило 11 июня.

«По всему городу не кошены придорожные полосы. Заявления, что "управляйки" халявят, неверные, УК как раз косят. Вдоль всей Коммунальной такая картина: придомовые кошены, придорожные - трава по пояс», - рассказала псковичка.

«Я тут на выходных выезжаю с прилегающей территории и из-за травы натурально не вижу, едет кто-то по главной или нет», - делится житель Пскова.

Редакция направила запрос в администрацию. В ответ там сообщили, что работы по скашиванию травы проводятся в соответствии с условиями контрактов, а скорость зависит от погодных условий.

«Работы по покосу травы в городе осуществляются в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Однако погода оказывает значительное влияние на ход их выполнения. При высокой влажности грунта трава растет интенсивнее, но процесс её удаления значительно осложняется из-за трудностей с эксплуатацией оборудования. Сырая трава забивает режущие элементы машин, замедляя работу и увеличивая риск поломок. Лучшие результаты достигаются при проведении покоса в сухую погоду», - прокомментировали ситуацию в администрации города.