Общество

Орден Александра Невского вручили в Пскове 237-му полку дивизии ВДВ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 11 июня, принял участие в торжественном мероприятии по случаю чествования личного состава воинских формирований Псковского гарнизона, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

В этот день в правительстве региона прошла торжественная церемония награждения 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского ордена Суворова полка орденом Александра Невского. Государственной награды воинское подразделение удостоил верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции.

Вымпелом министра обороны РФ «Ратная Слава» за боевые достижения в ходе СВО награждена 76-я гвардейская десантно-штурмовая Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия. Знак отличия врио командира 76-й дивизии гвардии полковнику Александру Тувайкину вручил врио командующего Воздушно-десантными войсками РФ Сергей Чубарыкин. Он также прикрепил к полотнищу Боевого знамени 237-го полка орден Александра Невского.

Михаил Ведерников поздравил бойцов 76-дивизии и отдельно военнослужащих 237-го полка с присвоенными регалиями. «Эти высокие награды — признание ваших особых заслуг, профессионализма, героизма и отваги, проявленных при защите Отечества и интересов нашего государства», — отметил губернатор и назвал псковскую дивизию примером боевой готовности, дисциплины и сплоченности.

«Наши военнослужащие были в эпицентре всех ключевых событий новейшей истории. С начала СВО соединение находится на самых сложных участках фронта, участвует в контртеррористической операции по защите государственной границы в Курской области. Вы доказали способность быстро и эффективно решать любые задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Это не единожды отмечал и сам президент. Глава государства подчеркивал, что практически каждый день слышит о 76-й дивизии, которая "воюет достойно, дерзко и результативно“. И назвал 76-ю дивизию, 234-й, 237-й и 104-й десантно-штурмовые полки в числе наиболее эффективно действующих подразделений. И это — самая высокая оценка ваших заслуг», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Особые слова признательности он выразил ветеранам за поддержание традиций и высокого боевого духа военнослужащих.

Глава региона пожелал командованию и всему личному составу дивизии воинской удачи, крепкого здоровья, успехов в службе и вручил военнослужащим государственные и региональные награды.

Медалью «За отвагу» награждены гвардии младший лейтенант Никита Таболич, гвардии прапорщик Владимир Абросимов и гвардии ефрейтор Евгений Рябов. Еще трое военнослужащих отмечены почетной грамотой губернатора Псковской области. Это гвардии подполковник Татьяна Батуро, гвардии капитан Роман Данильченко и гвардии старший сержант Мурат Бекбулатов.

В ходе торжественного мероприятия к личному составу и ветеранам 76-дивизии обратился Сергей Чубарыкин. Он назвал присвоение наград историческим событием и от имени командующего ВДВ Героя России генерал-полковника Михаила Теплинского поздравил бойцов. «Дивизия всегда выполняла задачи на самых сложных участках, начиная с момента ее формирования в годы Великой Отечественной войны. На протяжении своего существования ее бойцы не пропустили ни одного конфликта и всегда были успешны в служении Родине. И сейчас, в ходе спецоперации десантники соединения действуют смело и решительно», — отметил Сергей Чубарыкин.

«Ваше отношение к соединению, внимание и забота о семьях тех, кто сейчас находится на передовой, позволяет нам эффективно выполнять задачи там», - выразил он отдельные слова благодарности всем псковичам.

Сергей Чубарыкин также отметил военнослужащих 76-й дивизии госнаградами. Медаль «За отвагу» он вручил гвардии прапорщику Роману Ковалевскому, медаль Жукова — гвардии майору Денису Винокурову. Медали «За спасение погибавших» удостоен гвардии старший лейтенант медицинской службы Никита Колосов.

Со словами поздравлений на мероприятии выступил сенатор РФ, командир 76-й дивизии в период с 2013 по 2018 годы, гвардии генерал-майор в отставке Алексей Наумец. Приветственный адрес от митрополита Псковского и Порховского Матфея зачитал протоиерей Андрей Вахрушев.

По данными командования ВДВ, за время участия в специальной военной операции военнослужащими 76-й ДШД уничтожено более 200 танков, более 450 бронированных боевых машин, свыше 500 единиц артиллерийских боевых орудий и минометов, более 1000 беспилотных летательных аппаратов различного типа и свыше 18 тысяч военнослужащих вооруженных сил Украины, взято в плен более 500 националистов. За массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения задач СВО свыше 17 тысяч военнослужащих дивизии награждены государственными наградами, 27 удостоены высокого звания Героя Российской Федерации.