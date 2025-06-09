Общество

Чаще всего псковичи оставляют чаевые в ресторанах и кафе – опрос

Чаще всего псковичи оставляют чаевые в ресторанах и кафе. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Чаще всего чаевые псковичи оставляют в ресторанах и кафе, так делают 77% опрошенных: 30% — всегда, а 47% — иногда. 58% дают на чай таксистам, 46% — курьерам, 32% — парикмахерам. 31% поощряют автозаправщиков и персонал отелей.

Самые крупные суммы оставляют в отелях: в среднем 430 рублей: «Горничным, носильщикам». В кафе и ресторанах дают на чай 280 рублей, в парикмахерских — 180 рублей.

Средние чаевые курьерам составляют 80 рублей, таксистам — 80 рублей, сотрудникам АЗС и автомоек — 50 рублей.