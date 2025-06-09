Общество

Гендиректор компании «Россети Северо-Запад» поздравил псковичей с Днем России

С Днем России жителей СЗФО поздравил генеральный директор компаний «Россети Северо-Запад» и «Россети Янтарь» Вячеслав Торсунов.

Фото: «Россети Северо-Запад» / Telegram

«От всей души поздравляю вас с Днём России — праздником, который объединяет нашу историю, гордость за страну и веру в её будущее. Северо-Западный федеральный округ — это земля, где бьётся сердце русской истории и создаётся её современная слава. Величественные просторы Балтики и Белого моря, древние стены Пскова и Великого Новгорода, неповторимая красота Карелии и мощь заполярных широт — здесь прошлое и настоящее встречаются, чтобы строить завтрашний день», - сказал Вячеслав Торсунов.

Северо-Запад — важнейший стратегический центр России, здесь реализуются масштабные проекты: от освоения Арктики и Северного морского пути до сохранения культурного наследия и развития современных городов, добавил он.

«Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть Северо-Запад и наша страна продолжают развиваться и процветать! С праздником! С Днём России!» - заключил генеральный директор компаний «Россети Северо-Запад» и «Россети Янтарь» Вячеслав Торсунов.