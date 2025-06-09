Общество

Роспотребнадзор рассказал о пользе окрошки

Окрошка содержат множество витаминов и микроэлементов, она дополняет рацион белком, является дополнительным источником воды и растительной клетчатки, рассказали в Роспотребнадзоре.

«Польза окрошки заключается в ее богатом составе: картофель, редис, огурцы и зелень содержат множество витаминов и микроэлементов, а яйца и мясо дополняют рацион белком. Свежие овощи в окрошке также играют роль дополнительного источника воды и растительной клетчатки», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что натуральный квас естественного брожения является источником аминокислот, витаминов и минералов, а также способствует восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляет иммунитет.

«Рекомендуется выбирать нефильтрованный и неосветленный квас с низким содержанием сахара в составе. Кефир, в свою очередь, содержит пробиотики, благоприятно влияющие на кишечник и поддерживающие здоровый иммунный фон», - пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что для усиления полезных свойств окрошки можно заменить колбасу нежирным мясом, добавлять больше зелени, редиса и огурцов, но при этом уменьшить количество картофеля. В ведомстве отметили, что не следует использовать майонез и жирные сорта сметаны, пишут РИА Новости.

«Приготовленная по классическому рецепту с кислым белым квасом окрошка становится низкокалорийным и полезным для здоровья блюдом. Тем не менее, есть ряд заболеваний, при которых ее употребление противопоказано. Кефир и квас не рекомендуется при язве и обострении хронических заболеваний ЖКТ, а напитков природного брожения следует избегать при желчнокаменной болезни», - пояснили в ведомстве.