Общество

Эксперт предупредил о возможности переплаты при пользовании кассой самообслуживания

Кассы самообслуживания, появившиеся в российских магазинах около 10-12 лет назад, удобны тем, что помогают сократить очереди в магазинах. Однако использование таких касс несет определенные риски для покупателей, рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Работа касс самообслуживания далеко не всегда вызывает восторг у покупателей - не все товары корректно сканируются и пробиваются, из-за чего приходится часто вызывать ассистента. Кроме того, можно случайно отсканировать один товар два раза, не заметить этого и заплатить лишнее, указал эксперт.

Также есть риск случайно оплатить товары человека, который сканировал продукцию до вас и не закрыл чек. Поэтому перед тем как начать пробивать свои товары, необходимо удостовериться, что на экране нет позиций других покупателей. После сканирования своих товаров стоит еще раз проверить список, чтобы убедиться в том, что вы не пробили случайно один и тот же товар несколько раз.

«Расстояние между соседними кассами, как правило, небольшое, и недобросовестным гражданам проще увидеть номер пластиковой карты и CVV-код. Это создает риски для несанкционированного списания денежных средств с карт покупателей. В этой связи рекомендуется быть бдительным при использовании касс самообслуживания, смотреть по сторонам и отмечать подозрительных граждан, находящихся в непосредственной близости», - указал эксперт.

В процессе оплаты картой эксперт посоветовал удерживать ее таким образом, чтобы большим пальцем закрывать часть цифр номера карты, а указательным прикрывать CVV-код, пишет агентство «Прайм».