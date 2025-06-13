Общество

«Хайпожоры»: «ВКонтакте» vs Telegram и жуткие бабки. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 июня.

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова: