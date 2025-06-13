Общество

Новое оборудование поступило в Псковский госпиталь для реабилитации ветеранов

Новое оборудование для реабилитации ветеранов войн поступило в Псковский госпиталь по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области/ Telegram-канал

Новый электронейромиограф необходим для исследования скорости прохождения сигнала по нервам. Исследование показывает состояние периферической нервной системы. Во время процедуры по нервным волокнам проводится электрический импульс, а прибор следит за тем, с какой скоростью нервные волокна проводят импульс, на каких участках нервных волокон сигнал слабеет или прерывается.

Электронейромиография позволяет диагностировать наличие поражения нервов, его локализацию и глубину.

Новый электроэнцефалограф необходим для исследования электрической активности мозга путем размещения электродов в определенных зонах на поверхности головы. Он состоит из электродов, присоединенных к компьютеру. Электроды, закрепленные на голове пациента, улавливают импульсы и передают их на компьютер для расшифровки и отображения.