Общество

Умерла театральный критик Ирина Мягкова

Театральный критик, театровед, переводчик и преподаватель Ирина Мягкова умерла в возрасте 87 лет, сообщили в Telegram-канале ГИТИСа.

«Не стало театрального критика, переводчика, преподавателя, кандидата искусствоведения Ирины Григорьевны Мягковой», - говорится в сообщении.

В институте напомнили, что в 80-90-х годах Мягкова преподавала на театроведческом факультете ГИТИСа, вела семинар по театральной критике, была мастером заочных курсов и преподавателем кафедры театра народов СССР. Они также отметили, что она была выдающимся знатоком литературы и театра Франции и замечательным переводчиком французской драматургии.



«ГИТИС выражает глубочайшие соболезнования дочери Ирины Мягковой — нашей выпускнице Ирине Кулик, близким, друзьям, коллегам, ученикам и читателям Ирины Григорьевны», - заключили в институте.

Мягкова в 1961 году окончила историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, а в 1965-м - Московский педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. В 1976 году получила степень кандидата искусствоведения. С 1988 года по 1993 год преподавала в ГИТИСе.

Как критик и искусствовед Мягкова специализировалась как на современной отечественной сцене, так и на французском театре. Особенно она интересовалась региональными театрами, в которых много бывала.

В 2014 году в «Новом литературном обозрении» вышла книга мемуарной прозы Ирины Мягковой «Чужая девочка».